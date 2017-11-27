Виктор Толоконский назначен советником мэра Новосибирска

В новой должности Толоконский займется привлечением инвестиций в бюджет города.
«Виктор Александрович имеет богатейший опыт в вопросах привлечения инвестиций, развития предпринимательской среды. Виктор Александрович готов помогать, начинаем сотрудничать», — сообщил изданию
Напомним, должность советника Виктору Толоконскому предлагал и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников — представитель партии «Единая Россия». Он собирался «организовать работу по формированию стратегии
Виктор Толоконский с 2000 до 2010 года руководил Новосибирской областью, после этого был назначен полпредом президента в Сибирском федеральном округе. После он был переведен на должность губернатора Красноярского края, которую покинул осенью 2017 года.