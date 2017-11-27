Виктор Толоконский назначен советником мэра Новосибирска

Экс-губернатор Красноярского края Виктор Толоконский спустя 17 лет вернулся на работу в мэрию Новосибирска. Он назначен на должность советника мэра Анатолия Локотя. Об этом сообщил «Ъ».

В новой должности Толоконский займется привлечением инвестиций в бюджет города.

«Виктор Александрович имеет богатейший опыт в вопросах привлечения инвестиций, развития предпринимательской среды. Виктор Александрович готов помогать, начинаем сотрудничать», — сообщил изданию мэр-коммунист Локоть.

Напомним, должность советника Виктору Толоконскому предлагал и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников — представитель партии «Единая Россия». Он собирался «организовать работу по формированию стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года». По словам Травникова, он «получил предварительное согласие от Виктора Толоконского», но в должность экс-губернатор Красноярского края так и не вступил.