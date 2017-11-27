Зампред краевого правительства проинспектировал Комсомольск-на-Амуре
Анатолий Литвинчук проверил работы по благоустройству дворовых территорий.
Анатолий Литвинчук проверил работы по благоустройству дворовых территорий.
Хабаровск, 27 ноября, AmurMedia.
Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий
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Особое внимание уделялось объектам, находящимся на реконструкции. На данный момент еще ведутся работы по благоустройству на Площади Юности: замена покрытия из брусчатки, устройство дополнительной пешеходной дорожки из брусчатки вдоль парка «Судостроитель», ремонт двух фонтанов с заменой внутренней и внешней облицовки, а также работы по замене инженерных коммуникаций к фонтанам, установке скамей и диванов, урн, установке дополнительных опор освещения, а также замене светильников.
Также Анатолий Литвинчук проверил работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год.
На дворовых территориях на ул. Сидоренко, д. 3, д. 5 и пр. Московский, д.18/2 подрядной организацией ООО «РУСТ-Строй» работы выполнены работы в полном объеме: установлены скамейки, освещение, произведен ремонт проезда дворовой территории, установлено детское и спортивное оборудование, отремонтирован тротуар, оборудование парковочного кармана.