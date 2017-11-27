Зампред краевого правительства проинспектировал Комсомольск-на-Амуре

Хабаровск, 27 ноября, AmurMedia.

Благоустройство общественных пространств и дворовых территорий Комсомольска-на-Амуре проинспектировал Анатолий Литвинчук, сообщили ИА AmurMedia в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

В Комсомольске-на-Амуре с рабочим визитом побывал заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Анатолий Литвинчук. Совместно с представителями администрации города и представителями средств массовой информации он посетил ряд объектов, включенных в адресный перечень благоустройства общественных территорий в рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды в 2017 году».

В рамках пресс-тура Анатолий Литвинчук проинспектировал объекты, работы в которых выполнены в полном объеме. Это Пешеходная аллея от ул. Аллея Труда до ул. Дзержинского (вдоль Яблоневого парка) и сквер у гостиницы «Амур».

Особое внимание уделялось объектам, находящимся на реконструкции. На данный момент еще ведутся работы по благоустройству на Площади Юности: замена покрытия из брусчатки, устройство дополнительной пешеходной дорожки из брусчатки вдоль парка «Судостроитель», ремонт двух фонтанов с заменой внутренней и внешней облицовки, а также работы по замене инженерных коммуникаций к фонтанам, установке скамей и диванов, урн, установке дополнительных опор освещения, а также замене светильников.

Также Анатолий Литвинчук проверил работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 2017 год.