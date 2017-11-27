Бурков устроил разнос главе минтранса из-за коллапса «Омскоблавтотранса»
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков собрал срочное совещание по ситуации в «Омскоблавтотрансе».
Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков собрал срочное совещание по ситуации в «Омскоблавтотрансе».
Как ранее сообщал СуперОмск, неделю назад автобусы предприятия встали
«Ситуация складывалась давно. По ряду причин Омскоблавтотранс планово убыточное предприятие. Программа стабилизации выработана. Мы предлагаем ее реализовать», — сказал министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Александр Докучаев.
Сейчас «Омскоблавтотранс» должен по налогам и сборам 106 млн рублей и 36 млн рублей за топливо.
Однако позиция министерства не устроила руководителя региона. «Вы к плановым убыткам предприятия хотели планово оставить людей на дорогах. Вы знали, что остановка автобусов произойдет. Губернатора об этом никто не уведомил», — сказал Александр Бурков.
УФНС сообщила, что уведомляла предприятия о долгах еще в октябре.