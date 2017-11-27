Бурков устроил разнос главе минтранса из-за коллапса «Омскоблавтотранса»

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Как ранее сообщал СуперОмск, неделю назад автобусы предприятия встали из-за блокировки топливных карт. Руководителю региона пришлось лично вмешиваться в ситуацию и договариваться с Газпромом о поставках топлива.

«Ситуация складывалась давно. По ряду причин Омскоблавтотранс планово убыточное предприятие. Программа стабилизации выработана. Мы предлагаем ее реализовать», — сказал министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Александр Докучаев.

Сейчас «Омскоблавтотранс» должен по налогам и сборам 106 млн рублей и 36 млн рублей за топливо.

Однако позиция министерства не устроила руководителя региона. «Вы к плановым убыткам предприятия хотели планово оставить людей на дорогах. Вы знали, что остановка автобусов произойдет. Губернатора об этом никто не уведомил», — сказал Александр Бурков.

Из-за остановки автобусов Омскоблавтотранса на дорогах оказались брошены 20 тыс. человек. «Это были дети и старики, которые не попали в больницы. Они не понимали, ждать автобусов или нет. Была угроза жизни людей».