Мэрия Екатеринбурга нашла замену осужденному главе Верх-Исетского района

Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Александр Якоб.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Сергей Федорович Нырков родился 6 сентября 1962 года в Свердловске. В 1984 году окончил УрГУ по специальности «Химия». В 2001 году прошел профессиональную переподготовку в Институте повышения квалификации при УрГУ по специальности «Экономика и право». С 1984 по 1991 год прошел путь от инженера до ведущего инженер-технолога «НПО автоматики».

С 1991 по 1993 год работал начальником группы, заместителем начальника цеха ТОО «Уральский центр микроэлектроники». С 1993 по 2011 год на муниципальной службе: ведущий специалист, главный специалист, заместитель председателя комитета, управляющий делами, председатель Верх-Исетского территориального отделения, начальник территориального отдела по Верх-Исетскому району. Продолжил свою трудовую деятельность в комитете по управлению городским имуществом администрации города.

С февраля 2011 года назначен на должность заместителя главы администрации района по вопросам экономики и строительства. С февраля 2017 года исполняет обязанности главы администрации Верх-Исетского района. Женат, воспитывает двух дочерей.