Мэрия Екатеринбурга нашла замену осужденному главе Верх-Исетского района
Новым главой администрации
Новым главой администрации
Соответствующее постановление подписал
Как сообщает
С 1991 по 1993 год работал начальником группы, заместителем начальника цеха ТОО «Уральский центр микроэлектроники». С 1993 по 2011 год на муниципальной службе: ведущий специалист, главный специалист, заместитель председателя комитета, управляющий делами, председатель
С февраля 2011 года назначен на должность заместителя главы администрации района по вопросам экономики и строительства. С февраля 2017 года исполняет обязанности главы администрации
Напомним, предыдущий глава района Александр Бреденко был осужден на 3 года за получение взятки. Приговор