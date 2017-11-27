Алиханов решил создать Совет по спорту в Калининградской области

Согласно положению, Совет по спорту будет заниматься предварительным рассмотрением вопросов, касающихся физической культуры и спорта, спорта высших достижений, адаптивного спорта, а также подготовки и участия в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.