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15:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Алиханов решил создать Совет по спорту в Калининградской области

В Калининградской области будет организован Совет по спорту при губернаторе. Соответствующий проект указа губернатора опубликован на официальном сайте регионального правительства.

Источник: Комсомольская правда

Согласно положению, Совет по спорту будет заниматься предварительным рассмотрением вопросов, касающихся физической культуры и спорта, спорта высших достижений, адаптивного спорта, а также подготовки и участия в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.

Планируется, что Совет возглавит губернатор Антон Алиханов. Его заместителями станут вице-премьер Наталья Ищенко и зампредседателя горсовета Калининграда Андрей Шумилин. Всего в состав Совета войдут 35 человек.

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