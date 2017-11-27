Алиханов решил создать Совет по спорту в Калининградской области
В Калининградской области будет организован Совет по спорту при губернаторе. Соответствующий проект указа губернатора опубликован на официальном сайте регионального правительства.
В Калининградской области будет организован Совет по спорту при губернаторе. Соответствующий проект указа губернатора опубликован на официальном сайте регионального правительства.
Согласно положению, Совет по спорту будет заниматься предварительным рассмотрением вопросов, касающихся физической культуры и спорта, спорта высших достижений, адаптивного спорта, а также подготовки и участия в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Планируется, что Совет возглавит губернатор Антон Алиханов. Его заместителями станут