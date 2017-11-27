Калининградская и Псковская области заключили соглашение о сотрудничестве

— У нас уже есть договоренности о том, что мы поработает и в сфере культуры, и сфере туризма, и конечно финансовые вопросы. Нам есть чем поделиться и у коллег перенять опыт в рамках программы приграничного сотрудничества. У нас Псков — 30-ый. Надеюсь, что от этого сотрудничество будет еще более плодотворным.