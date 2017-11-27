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15:13 (мск), источник: Вести - Калининград

Калининградская и Псковская области заключили соглашение о сотрудничестве

Калининградская и Псковская области заключили соглашение о научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве. Соответствующий документ подписали губернатор Антон Алиханов и губернатор Михаил Ведерников, который ранее курировал вопросы Янтарного края, занимая должность заместителя полпреда Президента России.

Стороны высказали намерения активизировать между регионами партнерство в сфере здравоохранения и образования, торговое партнерство и ряд других направлений.

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Антон Алиханов, глава Калининградской области:

— У нас уже есть договоренности о том, что мы поработает и в сфере культуры, и сфере туризма, и конечно финансовые вопросы. Нам есть чем поделиться и у коллег перенять опыт в рамках программы приграничного сотрудничества. У нас Псков — 30-ый. Надеюсь, что от этого сотрудничество будет еще более плодотворным.

Михаил Ведерников, глава Псковской области:

— Калининград для меня не чужой. Я здесь отработал заместителем полномочного представителя Президента. Регион уникальный, интересный, динамично развивающийся. У нас у обоих регионов есть достаточно большой историко-культурный потенциал. Уникальный в Псковской области и по своему в Калининградской. Есть ряд проектов, которые совместно могла бы реализовывать молодежь. В этом направлении будем сотрудничать.

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