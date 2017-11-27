Калининградская и Псковская области заключили соглашение о сотрудничестве
Калининградская и Псковская области заключили соглашение о
Калининградская и Псковская области заключили соглашение о
Стороны высказали намерения активизировать между регионами партнерство в сфере здравоохранения и образования, торговое партнерство и ряд других направлений.
Антон Алиханов, глава Калининградской области:
— У нас уже есть договоренности о том, что мы поработает и в сфере культуры, и сфере туризма, и конечно финансовые вопросы. Нам есть чем поделиться и у коллег перенять опыт в рамках программы приграничного сотрудничества. У нас Псков — 30-ый. Надеюсь, что от этого сотрудничество будет еще более плодотворным.
Михаил Ведерников, глава Псковской области:
— Калининград для меня не чужой. Я здесь отработал заместителем полномочного представителя Президента. Регион уникальный, интересный, динамично развивающийся. У нас у обоих регионов есть достаточно большой