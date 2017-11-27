Росгвардия закупит позолоченные казачьи шашки
Клинки планируется вручать в качестве подарков «от директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».
Клинки планируется вручать в качестве подарков «от директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».
Росгвардия намерена закупить 20 наградных «казачьих шашек с позолотой», следует из документов, размещенных на портале госзакупок. Начальная цена каждой шашки определена Центральной войсковой комендатурой по
В документах говорится, что на лицевой стороне клинков шашек должна быть нанесена надпись «От директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», а также символика Росгвардии в обрамлении растительного орнамента.
Длина однодольного клинка каждой шашки, согласно техническому заданию, должна составлять 77,5−78,5 см, а сам он должен быть изготовлен из высоколегированной стали. Деревянная рукоять шашки, согласно тому же документу, должна быть изготовлена из лучших сортов древесины произрастающего в Западном Закавказье колхидского ореха, а деревянные ножны — обтянуты «мягкой французской кожей chevreau хромового дубления».
Все комплектующие ножны должны быть покрыты никелем и золотом. В отделке и украшении должны применяться следующие виды обработки: рисовка кистью, гравировка, травление, подрезка, никелирование, золочение, чернение.
Каждая шашка должна быть упакована в подарочную коробку из натурального шпона, при этом «внешняя часть коробки должна иметь однородную матовую лакированную поверхность благородного дерева».
За счет казны планируется также закупить наградные ножи с позолотой в ножнах (на лезвии надпись золотом «От директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», на ножнах — герб России) с начальной ценой в 5−15 тыс. руб. за штуку и наградные кортики (в том числе из дамасской стали по 18 тыс. руб.), а также каминные часы по 80 тыс. руб. за штуку, позолоченные металлические блюда (14 тыс. руб.) и десять «охотничьих наборов» (фляжка и три стопки, 22 тыс. руб. за штуку).
Согласно действующим правилам, холодным оружием от имени главы Росгвардии могут быть награждены как ее бойцы и сотрудники («за заслуги перед государством, воинскую доблесть, достижения в области обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина»), так и «иные граждане Российской Федерации, оказывающие содействие в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска национальной гвардии».
В 2017 году глава Росгвардии награждал своих подчиненных ценными подарками в виде наручных часов с символикой ведомства. В сентябре 2017 года стало известно, что Росгвардией объявлен тендер на закупку 104 пар изготовленных из хрусталя
Решение о закупке таких погон в Росгвардии объяснили «давней воинской традицией».