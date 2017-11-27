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15:20 (мск), источник: РБК

Росгвардия закупит позолоченные казачьи шашки

Клинки планируется вручать в качестве подарков «от директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации».

Источник: РИА "Новости"

Росгвардия намерена закупить 20 наградных «казачьих шашек с позолотой», следует из документов, размещенных на портале госзакупок. Начальная цена каждой шашки определена Центральной войсковой комендатурой по материально-техническому обеспечению Федеральной службы войск национальной гвардии России в 45 тыс. руб., общая стоимость каждого тендера на закупку пяти шашек — в 225 тыс. руб.

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В документах говорится, что на лицевой стороне клинков шашек должна быть нанесена надпись «От директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», а также символика Росгвардии в обрамлении растительного орнамента.

Длина однодольного клинка каждой шашки, согласно техническому заданию, должна составлять 77,5−78,5 см, а сам он должен быть изготовлен из высоколегированной стали. Деревянная рукоять шашки, согласно тому же документу, должна быть изготовлена из лучших сортов древесины произрастающего в Западном Закавказье колхидского ореха, а деревянные ножны — обтянуты «мягкой французской кожей chevreau хромового дубления».

Все комплектующие ножны должны быть покрыты никелем и золотом. В отделке и украшении должны применяться следующие виды обработки: рисовка кистью, гравировка, травление, подрезка, никелирование, золочение, чернение.

Каждая шашка должна быть упакована в подарочную коробку из натурального шпона, при этом «внешняя часть коробки должна иметь однородную матовую лакированную поверхность благородного дерева».

Оплатить закупку шашек предполагается за счет средств федерального бюджета России.

За счет казны планируется также закупить наградные ножи с позолотой в ножнах (на лезвии надпись золотом «От директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации», на ножнах — герб России) с начальной ценой в 5−15 тыс. руб. за штуку и наградные кортики (в том числе из дамасской стали по 18 тыс. руб.), а также каминные часы по 80 тыс. руб. за штуку, позолоченные металлические блюда (14 тыс. руб.) и десять​ «охотничьих наборов» (фляжка и три стопки, 22 тыс. руб. за штуку).

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Согласно действующим правилам, холодным оружием от имени главы Росгвардии могут быть награждены как ее бойцы и сотрудники («за заслуги перед государством, воинскую доблесть, достижения в области обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и гражданина»), так и «иные граждане Российской Федерации, оказывающие содействие в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска национальной гвардии».

В 2017 году глава Росгвардии награждал своих подчиненных ценными подарками в виде наручных часов с символикой ведомства. В сентябре 2017 года стало известно, что Росгвардией объявлен тендер на закупку 104 пар изготовленных из хрусталя генерал-майорских, генерал-лейтенантских и генерал-полковничьих погон.

Решение о закупке таких погон в Росгвардии объяснили «давней воинской традицией».

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