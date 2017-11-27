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16:33 (мск), источник: Sputnik

Граждане Узбекистана составляют около 10% от всех мигрантов в России

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Граждане Узбекистана составляют порядка 10% от всех мигрантов в РФ, на них оформлена примерно половина всех выдаваемых в России трудовых патентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Игоря Зубова.

Источник: Sputnik

«Граждане Узбекистана составляют примерно 10% от общего числа мигрантов всех категорий, находящихся на территории РФ. Эта цифра устойчиво составляет порядка 1 миллиона человек, подавляющее большинство которых прибывает к нам для занятия легальной трудовой деятельностью», — сказал Зубов, представляя на заседании комитета Совета Федерации законопроект о ратификации соглашения с Узбекистаном об организованной работе и привлечении граждан этой страны на временную работу на территории РФ.

По его данным, в текущем году на граждан Узбекистана был оформлено примерно 50% (765,8 тысячи) всех трудовых патентов.

По его словам, соглашение с Узбекистаном позволит еще более упорядочить эти процессы и направить людей в отрасли российской экономики, нуждающиеся в иностранной рабочей силе. Он также отметил, что соглашение поспособствует созданию нормальных условий для приема и размещения иностранных граждан и защиты их прав.

«Ожидаем сокращения проявлений незаконной трудовой миграции и нарушений правил пребывания граждан Узбекистана на территории РФ», — сказал Зубов.

Зубов пояснил, что соглашение предполагает открытие представительств в Узбекистане, и трудовые мигранты еще на родине будут проходить необходимые для трудоустройства в РФ процедуры, а приезжать будут уже на конкретные рабочие места.

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