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16:43 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев подписал указ о рейтинге регионов и специальной премии

Нурсултан Назарбаев подписал указ «О рейтинге регионов и городов по легкости ведения бизнеса и присуждении специальной премии по его итогам», передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Источник: Tengrinews

Президент постановил установить ежегодное проведение рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса и учредить специальную премию по результатам рейтинга. А также образовать Комиссию по подведению итогов рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса.

Глава государства поручил утвердить правила присуждения специальной премии и положение о Комиссии. Контроль за исполнением указа будет возложен на Администрацию Президента.

Напомним, в марте Нурсултан Назарбаев, выступая в Карагандинской области, сообщил о том, что рейтинге Всемирного банка Казахстан занимает 35 место по критерию легкости ведения бизнеса и заявил о необходимости продолжить работу, в первую очередь, в регионах страны.

«Мы создадим специальный рейтинг областей по легкости ведения бизнеса и учредим специальную ежегодную премию, которая будет вручаться в день индустриализации», — сказал тогда Нурсултан Назарбаев.

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