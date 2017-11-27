Назарбаев подписал указ о рейтинге регионов и специальной премии

Источник: Tengrinews

Президент постановил установить ежегодное проведение рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса и учредить специальную премию по результатам рейтинга. А также образовать Комиссию по подведению итогов рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса.

Глава государства поручил утвердить правила присуждения специальной премии и положение о Комиссии. Контроль за исполнением указа будет возложен на Администрацию Президента.

Напомним, в марте Нурсултан Назарбаев, выступая в Карагандинской области, сообщил о том, что рейтинге Всемирного банка Казахстан занимает 35 место по критерию легкости ведения бизнеса и заявил о необходимости продолжить работу, в первую очередь, в регионах страны.