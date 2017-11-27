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18:04 (мск), источник: Sputnik

Минздрав: проверки школьниц на девственность не в нашей компетенции

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Проверки школьниц на девственность не входят в компетенцию областного управления здравоохранения, и, кроме того, не разрешены по закону, заявил Sputnik руководитель пресс-службы управления здравоохранения Самаркандской области Эльдор Мухаммадиев.

Источник: Sputnik

Ранее некоторые СМИ опубликовали материалы о начале массовых проверок учениц старших классов средних школ и студенток колледжей у гинеколога с целью выявления тех, кто уже начал вести половую жизнь.

«Проверять школьниц у гинеколога не разрешается даже по закону. И главное, подобного рода проверки не входят в компетенцию областного управления здравоохранения. И если подумать, это даже противоречит правам человека. По этой причине никто не разрешает подобные проверки, это невозможно», — сказал Мухаммадиев.

Он отметил, что подобные слухи способны доставить душевную боль любому родителю.

По его словам, в медицинских проверках здоровья учеников, проводимых управлением в школах и колледжах, участвуют только хирург, педиатр, ЛОР, окулист, эндокринолог, стоматолог, невропатолог. У учеников берут анализы крови и мочи.

«Хочу отдельно подчеркнуть, что гинеколог в подобных проверках не участвует. Насколько я слышал, тех, кто порождает подобные слухи, оказывается, хорошо награждают. Может, по этой причине они бурно фантазируют», — добавил Мухаммадиев.

Он подчеркнул, что подобного рода новости, затрагивающие честь и достоинство людей, прежде всего нужно проверять. Также, по его мнению, распространение подобных слухов уменьшает доверие людей к врачам, это в последующем может привести к осложнениям во время проведения обычных медосмотров.

Напомним, ранее информацию о массовых проверках школьниц Самаркандской области у гинеколога опроверг Sputnik представитель областного хокимията.

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 Минздрав: проверки школьниц на девственность не в нашей компетенции
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