Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Табаков попал в реанимацию
Спорт не помогает женщинам похудеть
«Славы захотелось»: советник Порошенко о провале атаки в Донбассе
Медведев наказал замглавы Минздрава за слова о власти
Медведев уволил зятя Ельцина
Может ли генерал США не выполнить приказ о ядерном ударе?Американские военные утверждают, что могут не исполнить приказ президента США Дональда Трампа о нанесении ядерного удара
СМИ: Цымбалюк-Романовская обчистила банковский счет Джигарханяна
Алина Кабаева поразила всех кожаным костюмом
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
СМИ: Актер Олег Табаков попал в реанимацию в Москве
Поклонники критикуют Казанову за фото без белья
Холли Берри проводит отпуск с молодым бойфрендом
18-летняя дочь Риз Уизерспун дебютировала на светском балу
Пугачева ответила на обвинения в повторном венчании - СМИ
Сестра Фриске сказала о ценной находке в ее жилье
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
18:18 (мск), источник: РИА Новости

Путин подписал закон об особенностях налогообложения физлиц в Крыму

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий особенности обложения налогом на имущество физических лиц в Крыму, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Сейчас в отношении объектов налогообложения, права на которые возникли до дня вступления в силу закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», налог на имущество физических лиц исчисляется на основании данных о правообладателях, представленных в налоговые органы до 1 марта 2013 года.

Однако на территории Республики Крым до 1 марта 2013 года не взимался налог на имущество физических лиц и реестр правообладателей недвижимого имущества не предоставлялся в налоговые органы Республики Крым, в связи с чем отсутствует база для исчисления этого налога.

Законом вносится изменение в Налоговый кодекс, согласно которому на объекты недвижимого имущества, расположенного в Крыму, не применяется норма по исчислению налога на основании данных о правообладателях, которые представлены в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года.

Это позволит устранить противоречия между федеральными нормативными правовыми актами в условиях перехода налогоплательщиков, находящихся на территории Республики Крым, в законодательное поле РФ, пояснял ранее крымский Госсовет.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Националист Корчинский признал, что Крым живет лучше Украины
Имущество Ислямова на торгах ушло за копейки
Принц Гарри женится на Меган Маркл
Сечин против Улюкаева: чем различаются показания
Генпрокуратура назвала самые криминальные регионы России
Росгвардия закупит позолоченные казачьи шашки
В США сошел с рельсов поезд с расплавленной серой
День рождения Мугабе стал государственным праздником в Зимбабве
Арбитрам разрешили отменять матчи ЧМ-2018 из-за расизма
Спорт
ФИФА рассказала о подробностях жеребьевки ЧМ-2018 Жеребьевка состоится 1 декабря в Москве в Государственном Кремлевском дворце
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
СМИ: Бузова в слезах покинула съемки шоу «Бабий бунт» Во время съемок нового проекта на «Первом канале» звезда поскандалила с Юлией Барановской и Софико Шеварнадзе
Недвижимость
«Ждать два года я была не готова». Монологи владельцев «вторичек»
Госдума предлагает уточнить понятие «обманутый дольщик»
Жилье под ключ: застройщики увеличивают предложение квартир с отделкой
Создан складной дом, который можно установить за 6 часов
Леди
Невеста принца: 7 главных фактов о Меган Маркл Все, что ты хотела знать о возлюбленной принца Гарри. И даже немного больше.
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
7 правил, как расположить ТВ на стене
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь