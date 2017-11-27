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19:01 (мск), источник: Publika.md

Сильвия Раду упрекнула в безответственности сотрудников мэрии

Исполняющая обязанности столичного мэра Сильвия Раду снова устроила разнос подчиненным. Больше всего досталось начальнику транспортного управления Олегу Поятэ, представлявшему план по разгрузке дорожного трафика.

Источник: Publika.md

«Я так и не поняла, что нам нужно сделать, чтобы в следующем году решить эту проблему», — сказала и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.

Впрочем, без Олега Поятэ совещание продолжать не стали.

«Господин Поятэ, пожалуйста, вернитесь. Можете сесть здесь, так вас лучше будет видно по телевизору».

Следующее замечание было адресовано главе управления жилищно-коммунального хозяйства Петру Гонте. Недовольство вызвал его план благоустройства столицы.

«Управлению нужно 123 миллиона леев. Еще 54 миллиона необходимо Ассоциации зеленого хозяйства», — сказал глава муниципального управления ЖКХ Петру Гонтя.

«Что значит, вам нужно? Мне, может, нужна ракета, чтобы полететь в космос. Это неправильный подход. Если вам нужно так много денег, говорите точно, на что вы их потратите», — отметила и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.

Сильвия Раду упрекнула в безответственности и других сотрудников мэрии.

«Управлять Кишиневом все равно, что ходить по минному полю — в любую минуту может прогреметь взрыв. И все эти взрывы направлены против жителей города», — добавила и.о. мэра Кишинева Сильвия Раду.

Возмутило исполняющую обязанности мэра число жалоб, поступающих от горожан. Также она напомнила о недавних протестах у мэрии.

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