Назарбаев рассказал о проекте закрытого проспекта в центре Астаны
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с испанским архитектором Сантьяго Калатравой рассказал о проекте закрытого проспекта в центре Астаны, сообщает «Хабар24».
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с испанским архитектором Сантьяго Калатравой рассказал о проекте закрытого проспекта в центре Астаны, сообщает «Хабар24».
«Идея моя заключается в том, что в этом жилом квартале в центре будет закрытый проспект, где люди будут из дома выходить, не раздеваясь, не переодеваясь. И здесь будут магазины, здесь будут культурные мероприятия, а, может быть, и школы, и как это сделано в Торонто и в других городах, люди будут ходить, общаться. Вы изъявили желание взяться за это и сделать», — сказал глава государства.
Ранее сообщалось, что Сантьяго Калатрава работает над проектом купола над
Глава государства отметил, что Астану отличают не только уникальная архитектура и комфортные условия жизни, но и ее неповторимая атмосфера.