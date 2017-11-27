Назарбаев рассказал о проекте закрытого проспекта в центре Астаны

«Идея моя заключается в том, что в этом жилом квартале в центре будет закрытый проспект, где люди будут из дома выходить, не раздеваясь, не переодеваясь. И здесь будут магазины, здесь будут культурные мероприятия, а, может быть, и школы, и как это сделано в Торонто и в других городах, люди будут ходить, общаться. Вы изъявили желание взяться за это и сделать», — сказал глава государства.