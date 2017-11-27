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19:33 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев рассказал о проекте закрытого проспекта в центре Астаны

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с испанским архитектором Сантьяго Калатравой рассказал о проекте закрытого проспекта в центре Астаны, сообщает «Хабар24».

Источник: Tengrinews

«Идея моя заключается в том, что в этом жилом квартале в центре будет закрытый проспект, где люди будут из дома выходить, не раздеваясь, не переодеваясь. И здесь будут магазины, здесь будут культурные мероприятия, а, может быть, и школы, и как это сделано в Торонто и в других городах, люди будут ходить, общаться. Вы изъявили желание взяться за это и сделать», — сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что Сантьяго Калатрава работает над проектом купола над Водно-зеленым бульваром в Астане. В ходе встречи с президентом Казахстана архитектор поблагодарил Нурсултана Назарбаева за возможность посетить Казахстан и ближе познакомиться с архитектурными объектами столицы.

Глава государства отметил, что Астану отличают не только уникальная архитектура и комфортные условия жизни, но и ее неповторимая атмосфера.

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Назарбаев рассказал о проекте закрытого проспекта в центре Астаны
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