В резиденциях президента пройдут дни открытых дверей
Соответствующее решение глава государства принял, учитывая многочисленные обращения граждан.
Соответствующее решение глава государства принял, учитывая многочисленные обращения граждан.
Как написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети, дни открытых дверей как в государственной резиденции в Кишиневе, так и в резиденции в Кондрице будут проводиться каждую пятницу на протяжении всего декабря. В преддверии зимних праздников приоритет будет отдан детям. Первыми резиденции посетят десятки детей с левого берега Днестра.
Это произойдет уже в ближайшую пятницу, 1 декабря. Эта практика продолжится до конца этого года.
Дополнительную информацию можно узнать по следующему номеру телефона: 022 78 07 16, а также по электронной почте: r.manole@prm.md.