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20:45 (мск), источник: Actualitati.md

В резиденциях президента пройдут дни открытых дверей

Соответствующее решение глава государства принял, учитывая многочисленные обращения граждан.

Источник: Actualitati.md

Как написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети, дни открытых дверей как в государственной резиденции в Кишиневе, так и в резиденции в Кондрице будут проводиться каждую пятницу на протяжении всего декабря. В преддверии зимних праздников приоритет будет отдан детям. Первыми резиденции посетят десятки детей с левого берега Днестра.

Это произойдет уже в ближайшую пятницу, 1 декабря. Эта практика продолжится до конца этого года.

Дополнительную информацию можно узнать по следующему номеру телефона: 022 78 07 16, а также по электронной почте: r.manole@prm.md.

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