В резиденциях президента пройдут дни открытых дверей

Как написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети, дни открытых дверей как в государственной резиденции в Кишиневе, так и в резиденции в Кондрице будут проводиться каждую пятницу на протяжении всего декабря. В преддверии зимних праздников приоритет будет отдан детям. Первыми резиденции посетят десятки детей с левого берега Днестра.