Фильм, памятник и конференция: как отметят 80-летие Каримова

Источник: Sputnik

Как следует из документа, план мероприятий должен включать открытие в январе 2018 года мемориального комплекса Ислама Каримова в Самарканде, установление памятника Исламу Каримову в Карши и проведение торжественной церемонии его открытия, создание Национальным агентством «Узбеккино» документального фильма о жизни и деятельности Ислама Каримова.

Кроме того, Узбекское агентство по печати и информации обеспечит издание книги «Хроника деятельности Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Абдуганиевича Каримова», а также его произведений «Молодежь — решающая сила нашего сегодняшнего и завтрашнего дня», «Высокая духовность — непобедимая сила» и книги «Письма Президенту».

Академии наук, Министерству высшего и среднего специального образования, Союзу писателей, Республиканскому центру духовности и просветительства, Научно-просветительскому мемориальному комплексу имени Ислама Каримова, Республиканском благотворительному общественному фондк имени Ислама Каримова поручено провести международную научную конференцию «Ислам Каримов — основатель независимого государства Республика Узбекистан».

В первом квартале 2018 года должен завершиться конкурс на лучшую научно-популярную статью, посвященную памяти Ислама Каримова.

В образовательных учреждениях, воинских частях, трудовых коллективах и махаллях пройдут встречи с участием известных литераторов и ученых, посвященных памяти первого президента.