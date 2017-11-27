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27 ноября, источник: Коммерсантъ-Новости

Волкер назвал последнюю встречу с Сурковым по Украине «шагом назад»

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью изданию Politico рассказал о состоявшейся 13 ноября встрече в Белграде с помощником президента России по Украине Владиславом Сурковым.

Источник: AP 2017

Переговоры с российским представителем о размещении в Донбассе миротворцев ООН господин Волкер назвал «шагом назад». «Они (российская сторона — “Ъ”) вновь вернулись к своему первоначальному предложению. Возможно, это произошло по причинам, не связанным с Украиной», — сказал спецпредставитель Госдепа США.

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Он предположил, что Москва отказалась от компромиссов по вопросу миротворцев из-за несостоявшейся полноформатной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа во Вьетнаме на саммите АСЕАН.

Господин Волкер также заявил, что не рассчитывает на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины в ближайшее время. «Я бы сказал, что в 80% из 100% конфликт в Донбассе не будет быстро решен. Шанс на его урегулирование имеется, но не думаю, что это самый вероятный сценарий развития событий на Украине», — сказал господин Волкер.

По словам Курта Волкера администрация президента США пока еще не приняла окончательного решения по поводу поставок оружия Украине. При этом сам господин Волкер поддержал эти поставки.

«Я не вижу никаких аргументов, почему случай с Украиной должен быть особенным, и мы откажемся это делать (поставлять оружие — “Ъ”). Важно учитывать, что Киеву это оружие необходимо для защиты своей территории», — сказал он.

Напомним, на встрече 13 ноября в Белграде Курт Волкер и Владислав Сурков подробно обсудили возможность размещения миссии ООН на востоке Украины. На сайте посольства США в России по итогам встречи было опубликовано заявление о продолжении совместной работы, несмотря на «различные представления о путях достижения мира».

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