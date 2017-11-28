Пушков ответил на слова Волкера о «шаге назад» после встречи с Сурковым

«Шагом вперед он назвал бы согласие Москвы с требованиями Киева. Такого шага пусть не ждет», — написал Пушков в Twitter.
Ранее Волкер заявил в интервью изданию Politico, что по итогам последней встречи с Сурковым переговоры «вернулись к их исходному предложению». При этом спецпосланник допустил, что это связано не с Украиной, а состоянием российско-американских отношений или отсутствием переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
В середине ноября Сурков и Волкер провели в Белграде третьи переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Первая встреча состоялась в августе в Минске, вторая — в октябре в Белграде.