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02:19 (мск), источник: РИА Новости

Пушков ответил на слова Волкера о «шаге назад» после встречи с Сурковым

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление спецпосланника госдепа США по Украине Курта Волкера о том, что его последняя встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым стала «шагом назад».

Источник: РИА Новости

«Шагом вперед он назвал бы согласие Москвы с требованиями Киева. Такого шага пусть не ждет», — написал Пушков в Twitter.

Ранее Волкер заявил в интервью изданию Politico, что по итогам последней встречи с Сурковым переговоры «вернулись к их исходному предложению». При этом спецпосланник допустил, что это связано не с Украиной, а состоянием российско-американских отношений или отсутствием переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

В середине ноября Сурков и Волкер провели в Белграде третьи переговоры по урегулированию ситуации в Донбассе. Первая встреча состоялась в августе в Минске, вторая — в октябре в Белграде.

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