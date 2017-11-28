Пушков ответил на слова Волкера о «шаге назад» после встречи с Сурковым

Ранее Волкер заявил в интервью изданию Politico, что по итогам последней встречи с Сурковым переговоры «вернулись к их исходному предложению». При этом спецпосланник допустил, что это связано не с Украиной, а состоянием российско-американских отношений или отсутствием переговоров между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.