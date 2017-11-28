«Хотя бы один “Хаятт” должен быть в строю к ВЭФ-2018» — Андрей Тарасенко

Источник: ДЕЙТА

Глава края возглавил четыре из 15 рабочих групп по подготовке мероприятия — по подготовке мест размещения, инфраструктуры Приморья и Владивостока, организации деятельности волонтеров и транспортному обеспечению.

По информации вице-губернатора Татьяны Казанцевой, в настоящее время проходит процедуру согласования координационный план по подготовке к проведению Восточного экономического форума в 2018 году.

«Данный план состоит из 14 разделов, которые охватывают перечень вопросов от транспортной инфраструктуры до медицинского обеспечения участников форума и подготовки сервисного персонала. Каждое направление курирует соответствующий департамент и вице-губернатор. Согласование плана, его доработка осуществляется во взаимодействии с фондом “Росконгресс”, администрацией Владивостока, ДВФУ и рабочей группой по безопасности. Итоговый документ позволит нам обеспечить контроль за подготовкой к форуму края и города, оперативно маневрировать по возможным проблемным вопросам», — обозначила Татьяна Казанцева.

Андрей Тарасенко обратил внимание участников представителей оргштаба на те поручения, которые были даны по итогам ВЭФ-2017.

«На прошлой неделе в Москве состоялось общее заседание организационного комитета под руководством Юрия Петровича Трутнева. Хотел бы, чтобы все вопросы, которые на нем звучали, мы тщательно проработали — подготовки номерного фонда и ценовой политики гостиниц, организации транспортного обеспечения участников форума, культурной программы», — заявил глава региона.

На основном оргштабе было заявлено, что в следующем году ВЭФ соберет не менее семи тысяч человек. Андрей Тарасенко подчеркнул, что край должен быть готов к приему такого большего числа гостей.

«Нужно провести учет всех номеров, какое их количество и какого качества мы можем предоставить. Хотя бы один “Хаятт” должен быть в строю — это задача номер один. Главе города совместно с департаментом туризма поручение — провести совещание с руководителями гостиниц по вопросам ценовой политики, беспредела быть не должно», — акцентировал глава Приморья.

Напомним, ВЭФ-2017 объединил на своей площадке более шести тысяч человек более чем из 60 стран.

Директор департамента туризма Константин Шестаков отметил, в этом году было открыто несколько новых гостиниц, за счет чего номерной фонд может быть увеличен.

В ходе совещания обсудили также вопросы организации оптимального дорожного движения в городе в дни форума, доступности ресторанов для гостей, подготовки кампуса Дальневосточного федерального университета к мероприятиям деловой и культурной программы и другие.

Андрей Тарасенко напомнил, что впервые в рамках Восточного экономического форума в Приморье пройдет международная парусная регата.

«Мы предполагаем, что регата больших парусников будет стартовать с причала ТОФ. Такого во Владивостоке не было. Хотим, чтобы и участники форума, и просто граждане смогли ее посмотреть. Поэтому важно будет все вопросы безопасности учесть», — обратился к представителям силовых структур врио Губернатора.

Напомним, Восточный экономический форум учрежден Указом Президента России Владимира Путина для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АТР.

По словам вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в ДФО, руководителя оргштаба ВЭФ Юрия Трутнева, за прошедшие три года форум стал признанной международной площадкой для обсуждения стратегических вопросов интеграции России в Азиатско-Тихоокеанское пространство.

«Хотелось бы отметить, что в первом полугодии 2017 года среди всех прямых иностранных инвестиций в экономику России 26% приходится на долю Дальнего Востока. Убежден, что и в дальнейшем нам удастся обеспечить высокую отдачу от мероприятия, которое призвано подчеркнуть ключевую роль России в развитии Азиатско-Тихоокеанского региона, углублении конструктивного многостороннего сотрудничества с государствами региона, а главное — планомерно продвигать интересы нашей страны», — подчеркнул он.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что, утвердив Владивосток местом проведения такого масштабного события, как ВЭФ, руководство страны проявляет особое внимание к Дальнему Востоку и Приморью, в частности. Поэтому одна из важнейших задач региона — встретить гостей, потенциальных инвесторов на самом высоком уровне.

«Все предыдущие годы Приморский край демонстрировал высокий уровень подготовки и проведения форума. В следующем году, учитывая полученный опыт, понимая ответственность, которая на нас лежит, мы постараемся провести необходимую работу еще эффективнее», — отметил глава края.

Уже утверждено, что четвертый Восточный экономический форум состоится 6—7 сентября 2018 года во Владивостоке на острове Русский.