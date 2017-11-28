Бывший начальник штаба ВВО после поездки в Сирию возглавил Центральный военный округ

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Владивосток, 28 ноября, PrimaMedia.

Указом президента Российской Федерации от 22 ноября на воинскую должность командующего войсками Центрального военного округа назначен генерал-лейтенант Александр Лапин, который три года был начальником штаба — первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа и недавно вернулся из Сирии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт минобороны.

По словам замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, новый командующий является опытным руководителем и умелым организатором, имеющий опыт руководства войсками, а также практического применения межвидовых соединений.

«Возглавляя штаб Восточного военного округа, военно-учебный научный центр сухопутных войск, проявил свои лучшие качества руководителя. Высокие моральные и профессиональные качества позволили ему успешно командовать двумя оперативными группами на отдельных направлениях, а затем выполнять обязанности начальника штаба группировки войск в Сирийской Арабской Республике», — добавил генерал армии Дмитрий Булгаков.

При этом сегодня на войска Центрального военного округа возложены сложные задачи по подготовке и применению войск на Центрально-азиатском стратегическом направлении, в том числе в составе сил быстрого реагирования и оперативного развертывния Центрально-азиатского региона коллективной безопасности.