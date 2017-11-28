Бывший начальник штаба ВВО после поездки в Сирию возглавил Центральный военный округ

Владивосток, 28 ноября, PrimaMedia.
Указом президента Российской Федерации от 22 ноября на воинскую должность командующего войсками Центрального военного округа назначен
По словам замминистра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова, новый командующий является опытным руководителем и умелым организатором, имеющий опыт руководства войсками, а также практического применения межвидовых соединений.
«Возглавляя штаб Восточного военного округа,
При этом сегодня на войска Центрального военного округа возложены сложные задачи по подготовке и применению войск на
Справка: ЛАПИН Александр Павлович родился в Казани в 1964 году. Окончил Казанское высшее танковое командное училище, Военную академию бронетанковых войск, Военную академию Генерального штаба. Прошел все командные должности. До назначения возглавлял Общевойсковую академию Вооружённых сил РФ.