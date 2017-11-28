Пентагон обвинил российский Су-30 в «небезопасном» перехвате самолета США

Источник: AP 2017

Инцидент, по ее данным, произошел в минувшую субботу, 25 ноября. ​

«Американский самолет действовал в международном воздушном пространстве и не делал ничего, чтобы спровоцировать подобное поведение российской стороны», — заявила Бальданза.

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Пенгатон, по ее данным, считает совершенные российским истребителем действия «небезопасными», потому что российский самолет в ходе перехвата пролетел в 50 футах (15,2 м) перед P-8 Poseidon, в результате чего последний был вынужден совершить резкий маневр, который привел к «очень сильной турбулентности». Сам перехват, как уточнила Бальданза, длился около 24 минут.

«Небезопасные действия могут нанести серьезный вред и травмы всем задействованным (в инциденте) воздушным экипажам», — резюмировала представитель Пентагона.