Пентагон обвинил российский Су-30 в «небезопасном» перехвате самолета США

Инцидент, по ее данным, произошел в минувшую субботу, 25 ноября.
«Американский самолет действовал в международном воздушном пространстве и не делал ничего, чтобы спровоцировать подобное поведение российской стороны», — заявила Бальданза.
Пенгатон, по ее данным, считает совершенные российским истребителем действия «небезопасными», потому что российский самолет в ходе перехвата пролетел в 50 футах (15,2 м) перед P-8 Poseidon, в результате чего последний был вынужден совершить резкий маневр, который привел к «очень сильной турбулентности». Сам перехват, как уточнила Бальданза, длился около 24 минут.
«Небезопасные действия могут нанести серьезный вред и травмы всем задействованным (в инциденте) воздушным экипажам», — резюмировала представитель Пентагона.
Последний раз «небезопасное» взаимодействие между американскими и российскими самолетами было зафиксировано в июне. Тогда в небе над Балтийским морем российский истребитель Су-27 пролетел в 5 футах (1,52 м) от разведывательного самолета Военно-воздушных сил США RC-135, напоминает CNN. До этого несколько подобных инцидентов были зафиксированы над Черным морем, где силы России, США и НАТО действуют в непосредственной близости. В частности, в феврале Пентагон обвинял российские ВКС в «небезопасных» полетах у своего эсминца Porter.