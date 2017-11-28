Андрей Тарасенко разделил департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморья

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 ноября, PrimaMedia.

Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко своим постановлением от 27 ноября 2017 года изменил структуру органов исполнительной власти. Так, согласно документу, опубликованному на сайте краевой администрации, в системе регионального менеджмента будет действовать департамент дорожного хозяйства и департамент транспорта. Ранее эти функции находились в одном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, сообщает ИА PrimaMedia.

«Постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Приморского края, предусматривающего департамент дорожного хозяйства Приморского края и департамент транспорта Приморского края в ведомственной структуре расходов краевого бюджета», — говорится в постановлении врио губернатора.

О возможных кандидатах на руководящие посты выделенного департамента данных пока не поступало. Известно, что на сегодняшний день должность директора департамента транспорта и дорожного хозяйства занимает Александр Швора. На этот пост в начале декабря 2014 года его назначил Владимир Миклушевский, бывший тогда губернатором края.

Дорожная инфраструктура в Приморье — традиционно проблемная сфера. Работа департамента, ответственного за строительство и состояние дорог в регионе, не раз подвергалась критике высшего руководства края и рядовых приморцев. В июле 2016 года губернатор Миклушевский в ходе инспекции ремонта участка дороги Новонежино-Романовка заявил, что объект находится в ужасном состоянии и потребовал от Александра Шворы срочно вернуться из отпуска и ускорить темпы проведения работ.

Недавно с резкой критикой на деятельность дорожного департамента обрушился прокурор Приморского края. В частности, волну прокурорского гнева вызвало состояние находкинской трассы.

Отметил «кошмарное состояние дорог» в Приморье и новый руководитель Приморья Андрей Тарасенко.