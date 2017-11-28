Андрей Тарасенко разделил департамент транспорта и дорожного хозяйства Приморья
О кандидатурах на руководящие посты в новой структуре органов власти края пока не сообщается.
О кандидатурах на руководящие посты в новой структуре органов власти края пока не сообщается.
Владивосток, 28 ноября, PrimaMedia.
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко своим постановлением от 27 ноября 2017 года изменил структуру органов исполнительной власти. Так, согласно документу, опубликованному на сайте краевой администрации, в системе регионального менеджмента будет действовать департамент дорожного хозяйства и департамент транспорта. Ранее эти функции находились в одном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, сообщает ИА PrimaMedia.
«Постановление вступает в силу со дня вступления в силу закона Приморского края, предусматривающего департамент дорожного хозяйства Приморского края и департамент транспорта Приморского края в ведомственной структуре расходов краевого бюджета», — говорится в постановлении врио губернатора.
Дорожная инфраструктура в Приморье — традиционно проблемная сфера. Работа департамента, ответственного за строительство и состояние дорог в регионе, не раз подвергалась критике высшего руководства края и рядовых приморцев. В июле 2016 года губернатор Миклушевский в ходе инспекции ремонта участка дороги
Недавно с резкой критикой на деятельность дорожного департамента обрушился прокурор Приморского края. В частности, волну прокурорского гнева вызвало состояние находкинской трассы.
Отметил «кошмарное состояние дорог» в Приморье и новый руководитель Приморья Андрей Тарасенко.
«Я здесь поездил по дорогам и увидел, что творится. Особенно в сторону Большого Камня. И в Славянку едешь, тоже кошмар этот наблюдаешь. Думаешь, лучше бы катером или вертолетом полететь. Только бы не по дорогам по этим. Также я увидел, что неосвоение идет. Исходные данные получил. Я думаю — решу эту проблему вместе со служащими, которые тут есть. Дороги нужны, потому что это бизнес. Идет бум в строительстве новых мощностей, заводов, портов и так далее — и когда ты будешь ездить туда непонятно как и каким образом — это тяжело. Поэтому нужно сделать дороги», — сказал Андрей Тарасенко журналистам в начале октября 2017 года после своей первой рабочей поездки по краю.