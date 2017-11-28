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04:09 (мск), источник: ТАСС

В Белом доме заявили, что США не изменили позицию в отношении Асада

ВАШИНГТОН, 28 ноября. /ТАСС/. Позиция администрации Дональда Трампа в отношении президента Сирии Башара Асада изменений не претерпела. Это подчеркнула в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Источник: AP 2017

Несколько раз репортеры задавали ей один и тот же вопрос: «Должен ли Асад покинуть свой пост?» Именно на этом продолжает настаивать сирийская оппозиция, которая накануне открывающегося во вторник в Женеве восьмого раунда межсирийских переговоров вновь заявила, что политический переход в Сирии предполагает уход Асада с поста президента.

«В настоящее время в нашей позиции не произошло никаких изменений, — отметила Сандерс. — Ничего нового по сравнению с нашими предыдущими заявлениями на этот счет».

Госсекретарь Рекс Тиллерсон в конце октября указал, что администрация Трампа не настаивает на том, чтобы Асад покинул свой пост еще до начала переходного периода в этой арабской стране, но не считает, что «у режима Асада есть будущее».

Вашингтон уже несколько раз публично выражал сомнение в том, что в результате политического процесса в Сирии после разгрома там террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) сирийцы переизберут Асада главой государства.

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