Генерал-полковника Александра Журавлева назначили командующим войсками ВВО
ХАБАРОВСК, 28 ноя — РИА Новости. Бывший командующий российской группировкой в Сирии
ХАБАРОВСК, 28 ноя — РИА Новости. Бывший командующий российской группировкой в Сирии
«Указом президента Российской Федерации от 22 ноября на воинскую должность командующего войсками Восточного военного округа назначен
По его словам, Журавлёв зарекомендовал себя опытным руководителем и умелым организатором, последовательно прошел все основные
«На всех порученных участках он добивался успеха. Глубокое, специальное знание, нестандартное мышление, владение современными приёмами руководства войсками позволили ему, командуя группировкой войск в Сирийской Арабской Республике, добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом и передать имеющийся у него боевой опыт руководству вооружённых сил Сирии», — добавил Булгаков.