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05:03 (мск), источник: Восток Медиа

Из Сирии в ВВО: Журавлёв стал новым командующим округа

Генерал-полковник получил новую должность по указу президента.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Бывшего командующего российской группировкой в Сирии генерал-полковника Александра Журавлёва указом президента назначили командующим войсками Восточного военного округа. Об этом заявил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

Как сообщает «Интерфакс», Журавлёв зарекомендовал себя опытным руководителем и умелым организатором, последовательно прошёл все основные командно-штабные должности: от командира батальона до заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил России.

«На всех порученных участках он добивался успеха. Глубокое, специальное знание, нестандартное мышление, владение современными приёмами руководства войсками позволили ему, командуя группировкой войск в Сирийской Арабской Республике, добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом и передать имеющийся у него боевой опыт руководству вооружённых сил Сирии», — отметил Дмитрий Булгаков.

РИА «Восток-Медиа» писало, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу назначил Александра Журавлёва на должность временно исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа. Сергей Суровикин, который занимал этот пост ранее, теперь является главнокомандующим воздушно-космических сил России.

Александр Журавлев окончил Военную академию бронетанковых войск в 1996 году, затем, отслужив десять лет на Дальнем Востоке, стал командиром мотострелковой дивизии. В 2008 году его назначили начальником штаба командующего 58-й общевойсковой армией. Спустя два года он уже командовал 2-й гвардейской Краснознамённой общевойсковой армией. В 2015 году несколько месяцев находился на посту заместителя командующего Центральным военным округом, после чего возглавил штаб ЮВО, а уже оттуда отправился в Сирию.

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