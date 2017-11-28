Из Сирии в ВВО: Журавлёв стал новым командующим округа

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Бывшего командующего российской группировкой в Сирии генерал-полковника Александра Журавлёва указом президента назначили командующим войсками Восточного военного округа. Об этом заявил заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков.

Как сообщает «Интерфакс», Журавлёв зарекомендовал себя опытным руководителем и умелым организатором, последовательно прошёл все основные командно-штабные должности: от командира батальона до заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил России.

«На всех порученных участках он добивался успеха. Глубокое, специальное знание, нестандартное мышление, владение современными приёмами руководства войсками позволили ему, командуя группировкой войск в Сирийской Арабской Республике, добиться значительных успехов в борьбе с международным терроризмом и передать имеющийся у него боевой опыт руководству вооружённых сил Сирии», — отметил Дмитрий Булгаков.

РИА «Восток-Медиа» писало, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу назначил Александра Журавлёва на должность временно исполняющего обязанности командующего войсками Восточного военного округа. Сергей Суровикин, который занимал этот пост ранее, теперь является главнокомандующим воздушно-космических сил России.