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05:33 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Иркутские власти потратят 520 тысяч рублей на подарочные перьевые ручки

Аукцион объявлен на поставку 70 сувенирных ручек.

Управление делами губернатора Иркутской области объявило аукцион на поставку 70 сувенирных ручек общей стоимостью 520 тысяч рублей, сообщается на сайте госзакупок.

40 ручек премиум-класса из латуни со вставками из палладия обойдутся в 401,5 тысячи рублей. Еще 30 из нержавеющей стали с гравировкой серебром — в 118,5 тысячи рублей.

Также в условиях тендера обозначена форма упаковки. Она обязательно должна иметь тиснение «Иркутская область» и «От губернатора Иркутской области».

Начальная цена контракта — 520 тыс. рублей. Итоги тендера будут подведены 4 декабря. Финансирование закупки ведется из бюджета и внебюджета Иркутской области.

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