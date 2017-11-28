Иркутские власти потратят 520 тысяч рублей на подарочные перьевые ручки
Аукцион объявлен на поставку 70 сувенирных ручек.
Аукцион объявлен на поставку 70 сувенирных ручек.
Управление делами губернатора Иркутской области объявило аукцион на поставку 70 сувенирных ручек общей стоимостью 520 тысяч рублей, сообщается на сайте госзакупок.
40 ручек
Также в условиях тендера обозначена форма упаковки. Она обязательно должна иметь тиснение «Иркутская область» и «От губернатора Иркутской области».
Начальная цена контракта — 520 тыс. рублей. Итоги тендера будут подведены 4 декабря. Финансирование закупки ведется из бюджета и внебюджета Иркутской области.