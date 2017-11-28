Иркутские власти потратят 520 тысяч рублей на подарочные перьевые ручки

Управление делами губернатора Иркутской области объявило аукцион на поставку 70 сувенирных ручек общей стоимостью 520 тысяч рублей, сообщается на сайте госзакупок.

40 ручек премиум-класса из латуни со вставками из палладия обойдутся в 401,5 тысячи рублей. Еще 30 из нержавеющей стали с гравировкой серебром — в 118,5 тысячи рублей.

Также в условиях тендера обозначена форма упаковки. Она обязательно должна иметь тиснение «Иркутская область» и «От губернатора Иркутской области».