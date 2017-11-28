В 2018 году состав ТОФ пополнят новейшие корветы и подлодка

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ, капитан 2 ранга Николай Воскресенский, вслед за корветом «Совершенный», который прибыл во Владивосток в 2017-м и стал первым за 27 лет большим надводным кораблем, введенным в состав Тихоокеанского флота, соединение пополнят еще два корвета — «Громкий» и «Гремящий». Первый в настоящее время достраивается на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, второй еще летом спустили на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Экипажи обоих кораблей уже сформированы.