В 2018 году состав ТОФ пополнят новейшие корветы и подлодка
Около десятка новейших боевых кораблей и судов обеспечения примет в 2018 году в свой состав Тихоокеанский флот. Среди них два новейших корвета и
Около десятка новейших боевых кораблей и судов обеспечения примет в 2018 году в свой состав Тихоокеанский флот. Среди них два новейших корвета и
Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения
Также в состав Тихоокеанского флота должна войти первая в серии
Помимо этого, флот получит новые противодиверсионные катера и несколько судов обеспечения, в том числе, современный буксир.