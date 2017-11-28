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05:50 (мск), источник: "Российская газета"

В 2018 году состав ТОФ пополнят новейшие корветы и подлодка

Около десятка новейших боевых кораблей и судов обеспечения примет в 2018 году в свой состав Тихоокеанский флот. Среди них два новейших корвета и дизель-электрическая подводная лодка.

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ, капитан 2 ранга Николай Воскресенский, вслед за корветом «Совершенный», который прибыл во Владивосток в 2017-м и стал первым за 27 лет большим надводным кораблем, введенным в состав Тихоокеанского флота, соединение пополнят еще два корвета — «Громкий» и «Гремящий». Первый в настоящее время достраивается на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, второй еще летом спустили на воду на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Экипажи обоих кораблей уже сформированы.

Также в состав Тихоокеанского флота должна войти первая в серии дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3. Эти подлодки строятся специально для ТОФ, обладают улучшенными характеристиками и способны нести комплекс крылатых ракет морского базирования «Калибр».

Помимо этого, флот получит новые противодиверсионные катера и несколько судов обеспечения, в том числе, современный буксир.

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