Жители Тулуна поблагодарили спикера ЗС Сергея Брилку за проект по городской среде

Жители микрорайона им. маршала Жукова в Тулуне направили благодарность спикеру Законодательного собрания Иркутской области Сергею Брилке и президенту России Владимиру Путину за реализацию в их городе проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба ЗС.

«Тулун — город небольшой, но нам, как и жителям мегаполисов, хочется жить в комфортных условиях, хочется, чтобы наши дети играли на хороших детских площадках, могли заниматься спортом во дворе, а пожилые люди могли присесть на лавочку возле подъезда, — написали горожане. — На протяжении десятилетий ничего этого у нас не было, мы были лишены элементарных условий. Вместо тротуаров — колдобины и грязь, вместо проезжей дороги — ямы и выбоины. Мы все грамотные люди и понимаем, что денег в местном бюджете на все не хватает. Так и жили, ремонтировалось все точечно и по чуть-чуть.

Весной этого года к нам во двор пришли мэр, наши депутаты от «Единой России» и рассказали о проекте «Формирование комфортной городской среды», по которому не просто должны асфальтировать дворы, но и тротуары, пешеходные дорожки, должны установить современные игровые комплексы, спортивное оборудование, оборудовать парковки и смонтировать уличное освещение. К тому же нам самим предлагалось определиться, где мы хотим видеть парковку, а где хотим установить детскую площадку. Все рассказали настолько красиво, что было похоже на сказку! Признаемся откровенно, сразу даже и не поверили, что это все можно воплотить в жизнь. Даже когда подавали все необходимые документы для участия в программе, все равно оставалось недоверие… Каково же было наше удивление, когда в наши дворы заехала строительная техника. Уже практически завершены все работы, запланированные на текущий год: заасфальтированы дворы, тротуары, пешеходные дорожки. Для детей оборудуют детские площадки — на современном покрытии ставятся красивые элементы. Все площадки огорожены, доделывается освещение. По нашим просьбам обозначены места под клумбы. И это здорово, что мы, жители, сами можем повлиять на то, каким будет наш двор! Наше мнение учитывается, что очень важно.