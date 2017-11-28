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06:08 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Тулуна поблагодарили спикера ЗС Сергея Брилку за проект по городской среде

Жители микрорайона им.

Жители микрорайона им. маршала Жукова в Тулуне направили благодарность спикеру Законодательного собрания Иркутской области Сергею Брилке и президенту России Владимиру Путину за реализацию в их городе проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба ЗС.

«Тулун — город небольшой, но нам, как и жителям мегаполисов, хочется жить в комфортных условиях, хочется, чтобы наши дети играли на хороших детских площадках, могли заниматься спортом во дворе, а пожилые люди могли присесть на лавочку возле подъезда, — написали горожане. — На протяжении десятилетий ничего этого у нас не было, мы были лишены элементарных условий. Вместо тротуаров — колдобины и грязь, вместо проезжей дороги — ямы и выбоины. Мы все грамотные люди и понимаем, что денег в местном бюджете на все не хватает. Так и жили, ремонтировалось все точечно и по чуть-чуть.

Весной этого года к нам во двор пришли мэр, наши депутаты от «Единой России» и рассказали о проекте «Формирование комфортной городской среды», по которому не просто должны асфальтировать дворы, но и тротуары, пешеходные дорожки, должны установить современные игровые комплексы, спортивное оборудование, оборудовать парковки и смонтировать уличное освещение. К тому же нам самим предлагалось определиться, где мы хотим видеть парковку, а где хотим установить детскую площадку. Все рассказали настолько красиво, что было похоже на сказку! Признаемся откровенно, сразу даже и не поверили, что это все можно воплотить в жизнь. Даже когда подавали все необходимые документы для участия в программе, все равно оставалось недоверие… Каково же было наше удивление, когда в наши дворы заехала строительная техника. Уже практически завершены все работы, запланированные на текущий год: заасфальтированы дворы, тротуары, пешеходные дорожки. Для детей оборудуют детские площадки — на современном покрытии ставятся красивые элементы. Все площадки огорожены, доделывается освещение. По нашим просьбам обозначены места под клумбы. И это здорово, что мы, жители, сами можем повлиять на то, каким будет наш двор! Наше мнение учитывается, что очень важно.

Мы бесконечно благодарны Вам и всем, кто решил воплотить в жизнь такую программу как «Формирование комфортной городской среды». Это дает возможность нам, жителям небольших городов, жить в хороших условиях, почувствовать, что именно мы, простые люди, важны и значимы для государства. Десятилетиями на состояние наших дворов никто не обращал внимания, хорошо, что неравнодушные представители партии «Единая Россия» смогли доказать всем необходимость таких проектов, ведь теперь преобразятся не только дворы больших и малых городов, преобразится и усилится понимание и отношение людей к своему дому, своей стране, — говорится в письме.

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