На этой неделе Александру Костенко найдут замену в «Единой России»

Источник: Восток Медиа

Валентин Шуматов прокомментировал возможные кадровые изменения в руководстве регионального отделения «Единой России». Кардинальных перестановок в высшем эшелоне приморского партийного руководства не предвидится, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморское отделение партии «Единой России» готовится к XXXIII региональной конференции. Краевое партийное мероприятие пройдёт в субботу, 2 декабря. В этот день партийцы подведут итоги своей деятельности и изберут делегатов на предстоящий всероссийский съезд партии 22—23 декабря .

На данный момент известно, что в её состав войдут восемь делегатов от Приморского края во главе с секретарём партийного отделения Валентином Шуматовым. По его словам, участникам конференции также предстоит произвести кадровые изменения в руководстве регионального отделения партии — провести ротацию регионального политсовета и утвердить нового руководителя фракции в Законодательном собрании Приморского края.

Кардинальных перестановок в высшем эшелоне приморского партийного руководства делать не планируется.

«Все замены на конференции будут проходить согласно уставу в обычном режиме, — рассказал Шуматов. — Квота на ротацию не превысит 9 человек. В любом случае, никаких сенсаций и неожиданных кадровых решений на конференции не произойдет».