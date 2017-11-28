Бишкек официально уведомил Астану об отказе от $100 миллионов
Средства выделялись Кыргызстану на реализацию мероприятий по присоединению к Евразийскому экономическому союзу.
Средства выделялись Кыргызстану на реализацию мероприятий по присоединению к Евразийскому экономическому союзу.
АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. Кыргызстан официально уведомил Казахстан о денонсации соглашения о выделении 100 миллионов долларов технической помощи, сообщил глава
Ранее жогорку кенеш (парламент) Кыргызстана принял закон о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции. Соглашение денонсировано на фоне дипломатического скандала между Бишкеком и Астаной, произошедшего накануне октябрьских президентских выборов в Кыргызстане.
Скандал разгорелся после критических высказываний теперь уже бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес казахстанской власти.
«Мы получили официальное уведомление от кыргызской стороны о денонсации на прошлой неделе. В дальнейшем этот вопрос будет решаться в соответствии с нормами международного права», — сказал Жайнаков журналистам во вторник.
Казахстан в июле этого года ратифицировал соглашение о выделении 100 миллионов долларов Кыргызстану. Эта сумма предоставлялась на реализацию мероприятий по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу, в частности на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы союза, на приведение в соответствие с требованиями союза санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызстана.
В сентябре, после дипломатического скандала, вызванного встречей главы Казахстана Нурсултана Назарбаева с кандидатом в президенты Кыргызстана от оппозиции Омурбеком Бабановым, кыргызстанский лидер Алмазбек Атамбаев заявил о вмешательстве Казахстана во внутренние дела Кыргызстана. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Кыргызстаном, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза.
На границе со стороны Кыргызстана скопилась многокилометровая очередь из грузовых фур. Премьеры Кыргызстана и Казахстана 18 октября в Астане договорились обеспечить приоритетный порядок пересечения
Новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выразил уверенность в том, что отношения между Астаной и Бишкеком скоро наладятся.