Бишкек официально уведомил Астану об отказе от $100 миллионов

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. Кыргызстан официально уведомил Казахстан о денонсации соглашения о выделении 100 миллионов долларов технической помощи, сообщил глава пресс-службы министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

Ранее жогорку кенеш (парламент) Кыргызстана принял закон о денонсации соглашения с Казахстаном о развитии экономического сотрудничества в условиях евразийской экономической интеграции. Соглашение денонсировано на фоне дипломатического скандала между Бишкеком и Астаной, произошедшего накануне октябрьских президентских выборов в Кыргызстане.

Скандал разгорелся после критических высказываний теперь уже бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в адрес казахстанской власти.

«Мы получили официальное уведомление от кыргызской стороны о денонсации на прошлой неделе. В дальнейшем этот вопрос будет решаться в соответствии с нормами международного права», — сказал Жайнаков журналистам во вторник.

Казахстан в июле этого года ратифицировал соглашение о выделении 100 миллионов долларов Кыргызстану. Эта сумма предоставлялась на реализацию мероприятий по присоединению Кыргызстана к Евразийскому экономическому союзу, в частности на улучшение таможенной инфраструктуры на кыргызском участке таможенной границы союза, на приведение в соответствие с требованиями союза санитарных, ветеринарных и фитосанитарных систем Кыргызстана.

В сентябре, после дипломатического скандала, вызванного встречей главы Казахстана Нурсултана Назарбаева с кандидатом в президенты Кыргызстана от оппозиции Омурбеком Бабановым, кыргызстанский лидер Алмазбек Атамбаев заявил о вмешательстве Казахстана во внутренние дела Кыргызстана. После этого Казахстан ввел усиленные меры безопасности на границе с Кыргызстаном, в результате которых среднее ежедневное количество пересекающих границу граждан снизилось в 2,5 раза.

На границе со стороны Кыргызстана скопилась многокилометровая очередь из грузовых фур. Премьеры Кыргызстана и Казахстана 18 октября в Астане договорились обеспечить приоритетный порядок пересечения казахстанско-кыргызской границы для граждан и отдельных категорий транспортных средств. Кроме того, было принято решение создать рабочую группу для подготовки совместной «дорожной карты» по актуальным вопросам экономических отношений.