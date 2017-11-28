Многодетные семьи Челябинской области получат федеральную поддержку

В 2013—2017 годах в Программе участвовали регионы, в которых значение суммарного коэффициента рождаемости было ниже среднего по России (в 2016 году — 1,762), а с 2018 года участвовать в Программе могут субъекты Федерации, где значение этого показателя не превышает 2.

Как сообщается на официальном сайте Правительства России, в соответствии с этим критерием в 2018 году в Перечень включены 60 субъектов Федерации (в 2017 году — 50, в 2016 и 2015 годах — 53, в 2014 году — 51, в 2013 году — 50). Челябинская область ранее уже входила в этот список.

На эти цели в 2018 году выделено 48,9 миллиарда рублей, в том числе 18,5 миллиарда рублей из федерального бюджета и 30,4 миллиарда рублей из бюджетов субъектов Федерации.

Софинансирование расходных обязательств позволит регионам с неблагоприятной демографической ситуацией продолжить в 2018 году поддержку семей при рождении третьего ребёнка или последующих детей, направленную на создание условий для повышения рождаемости.

«Деньги, которые родители получают на ребёнка, пока ему не исполнится три года, для семейного бюджета важны. Тем более что обычно мама в таких семьях, где много детей, в этот период не работает», — отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

По данным Челябинскстата, с начала года в Челябинской области родилось 30 тысяч 476 детей (85,8% к уровню 2016 года), умерло 34 тысяч 499 человек (96,3% к уровню 2016 года). Естественная убыль растет за январь-сентябрь 2017 года, она составила минус 4023 (в 2016 году — всего минус 314).