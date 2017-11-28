Назарбаев 29—30 ноября посетит Беларусь с официальным визитом
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 ноября проведет официальные переговоры с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 ноября проведет официальные переговоры с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который
Символично, что визит пройдет в год 25-летия с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Казахстаном.
Переговоры во Дворце Независимости запланированы в узком и расширенном составах.
Стороны обсудят широкий спектр вопросов сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. В повестке дня тематика расширения
Ожидается, что главы государств также примут участие в работе