Назарбаев 29—30 ноября посетит Беларусь с официальным визитом

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Символично, что визит пройдет в год 25-летия с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Казахстаном.

Переговоры во Дворце Независимости запланированы в узком и расширенном составах.

Стороны обсудят широкий спектр вопросов сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. В повестке дня тематика расширения торгово-экономического взаимодействия, инвестиционного сотрудничества, развития промышленной кооперации, транспортно-логистической инфраструктуры и многие другие перспективные направления.