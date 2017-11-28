Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США дали россиянам 180 дней для выбора: за или против Путина -СМИ
Поклонники Хворостовского собрали полмиллиона рублей на борьбу с раком
Подполковник полиции напал на сотрудника ГИБДД, защищая женщину
Панин рассказал о заявлении Поклонской в полицию
"Ничего криминального": бизнесмен из Копейска о жалобе Галустяна
Пересадка головы: россиянин верит в итальянского хирурга Спиридонов прокомментировал первую удачную пересадку головы человека
Кобзон с гневной отповедью выступил у гроба Хворостовского
СМИ: Пугачева испугала поклонников лицом без грима
Макаревич в Одессе объяснил украинцам, почему Крым не российский
Россияне отреагировали на ссору Собчак и Соловьева
Лопырева показала осиную талию в нижнем белье – СМИ
Военные РФ получат на вооружение «шапку-невидимку»
Мелания Трамп в платье Dior открыла рождественский сезон
Принц Гарри рассказал, как делал предложение Меган Маркл
"Нужен психиатр" — Эксперт о словах Госдепа по поводу фото Путина
Эксперт об опасности протеста Киева из-за Путина
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8На Бали проснулся вулкан Агунг
09:37 (мск), источник: БЕЛТА

Назарбаев 29—30 ноября посетит Беларусь с официальным визитом

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 29 ноября проведет официальные переговоры с Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, который 29—30 ноября посетит Республику Беларусь с официальным визитом. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

Символично, что визит пройдет в год 25-летия с момента установления дипломатических отношений между Беларусью и Казахстаном.

Переговоры во Дворце Независимости запланированы в узком и расширенном составах.

Стороны обсудят широкий спектр вопросов сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах. В повестке дня тематика расширения торгово-экономического взаимодействия, инвестиционного сотрудничества, развития промышленной кооперации, транспортно-логистической инфраструктуры и многие другие перспективные направления.

Ожидается, что главы государств также примут участие в работе белорусско-казахстанского бизнес-форума.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Титул Мисс Вселенная-2017 завоевала представительница ЮАР
Ольга Бузова закатила истерику в эфире нового шоу
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
Пентагон обвинил Су-30 в «небезопасном» перехвате самолета США
Следствие закрыло дело Кехмана за истечением сроков давности
Российский пилот попал в Книгу Гиннеса за 100 витков в штопоре
Польский историк рассказал подробности задержания ФСБ
Прокуратура Ниццы подала апелляцию на освобождение Керимова
ГИБДД подтвердила право граждан снимать полицейских на камеру
Спорт
Месть подается горячей: «Спартак» разбивает «Зенит» И остается в чемпионской гонке
Авто
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку Бабушка, которая приехала за покупками на дорогом внедорожнике Mercedes-Benz G-класса, шокировала интернет-общественность
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
82-летний Олег Табаков попал в реанимацию Народный артист СССР доставлен в столичную больницу
Недвижимость
Острова сокровищ: четыре частных острова с отелями
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Самое дорогое жилье в Москве в ноябре сдается за 800 тысяч рублей
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
В семье 82-летнего Василия Ливанова случилось пополнение Актер вновь стал дедушкой.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь