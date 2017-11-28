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09:32 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев посетит Беларусь с официальным визитом

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибудет в официальным визитом в Беларусь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Источник: Tengrinews

«29 — 30 ноября 2017 года состоится официальный визит Президента Республики Казахстан в Республику Беларусь», — говорится в сообщении.

Планируется, что в рамках визита Нурсултан Назарбаев примет участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, Белорусско-Казахстанском бизнес-форуме и других мероприятиях.

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