Назарбаев посетит Беларусь с официальным визитом
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибудет в официальным визитом в Беларусь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибудет в официальным визитом в Беларусь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
«29 — 30 ноября 2017 года состоится официальный визит Президента Республики Казахстан в Республику Беларусь», — говорится в сообщении.
Планируется, что в рамках визита Нурсултан Назарбаев примет участие в юбилейной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ,