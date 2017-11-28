Депутаты Думы Иркутска обеспокоены качеством благоустройства дорог и установкой светофоров

Источник: IrkutskMedia.ru

Депутаты Думы Иркутска обеспокоены качеством благоустройства дорог, установкой светофоров и оборудованием парковочных мест в городе. Народные избранники рассмотрели данные вопросы на комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту накануне, 27 ноября. Начальник департамента дорожной деятельности КГО Руслан Батраченко представил изменения программы «Дороги Иркутска» на 2013−2019 годы, которые заключаются в увеличении объема финансирования реализации проекта. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

На комиссии депутат Думы Иркутска Владислав Свердлов поднял вопрос о функционировании светофоров на перекрестках улиц Пискунова и Красноярской, Пискунова и Ядринцева. Народный избранник отметил, что не раз наблюдал, как взрослым с детьми сложно переходить там дорогу. В ходе обсуждения выяснилось, что два светофора установлены в 2017 году, однако пока не подключены.

«В настоящее время идет подключение светофоров. Планируется, что в течение двух недель они заработают», — отметил Руслан Батраченко.

Депутат Гордумы Александр Ханхалаев в продолжение темы отметил, что необходима установка светофоров на перекрестке улиц Костычева и Стасова. Данный объект народный избранник просит сделать уже не первый год, однако все безрезультатно.

«В связи с дефицитом финансирования заявлена установка семи светофоров по программе на 2018 год. На это предусмотрено 23 млн рублей. При ближайшей корректировке проекта на следующий год мы обязательно рассмотрим установку светофорного объекта на этом перекрестке», — сообщил Руслан Батраченко.

Начальник департамента дорожной деятельности также подчеркнул, что объекты выбираются исходя из очагов аварийности. По предписанию ГИБДД перекресток улиц Костычева и Стасова не относится к аварийным.

Заместитель мэра — председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова отметила, что каждую неделю проходит рабочая группа по безопасности дорожного движения, которую может посетить Александр Ханхалаев. Он вправе внести на рассмотрение данный объект для дальнейшего согласования с ГИБДД.

Депутат думы Иркутска Сергей Юдин сообщил, что ранее планировали обустройство парковок в центре Иркутска на улице Гагарина, 72 и в переулке Гершевича, 1, но реализовать их в 2017 году не получилось.

«Теперь установка парковок в планах уже на следующий год. Хотелось бы, чтобы их рассмотрели, тем более, что на Гершевича, 1 требуется серьезное проектное решение», — подчеркнул Сергей Юдин.

Руслан Батраченко отметил, что на 2018 год запланировано обустройство около 20-ти парковочных мест возле детских садов и школ. На эти цели предполагается выделить 10 млн рублей.

Между тем на комиссии был поднят вопрос асфальтирования тротуара и дороги на Сурикова на участке от Глазковского моста до улицы Гаврилова. Сергей Юдин отметил, что каждый год подает информацию о данном участке, чтобы его включили в программу.

«Сейчас запланировано 29,5 млн рублей на дороги. Конкретно этот участок не вошел в программу, но весной будет сделано обследование. После чего самые разрушенные участки дорог будут включены в проект», — сообщил Руслан Батраченко.

Елена Федорова отметила, что программа «Безопасные и качественные дороги» утверждена до 2025 года. Объекты уже выбраны, но внесение каких-либо корректировок в документ возможно. Например, на 2018 год программа уже скорректирована.

Сергей Юдин предложил внести на рассмотрение в 2019 году те территории, которые не попали на 2018-й. По мнению депутата, нужно не просто их рассмотреть, а сделать проект, проанализировать ситуацию, ведь это историческая часть Иркутска.

Руслан Батраченко добавил, что общий объем финансирования программы «Дороги Иркутска» на 2013−2019 годы увеличился на 1,3 млрд рублей.

«Запланировано 18,8 млн рублей на софинансирование реконструкции путепровода по улице Джамбула, 5 млн рублей предусмотрено на разработку проектно-сметной документации реконструкции автодороги по улице Дальневосточной на участке от бульвара Постышева до 30-й Дивизии. В рамках программы планируется ремонт автомобильной дороги по улице Доржи Банзарова до Аргунова. Также предусмотрено 59,2 млн рублей на софинансирование реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», — рассказал Руслан Батраченко.