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11:07 (мск), источник: БЕЛТА

Мясникович: преобразования в белорусской IT-сфере заинтересуют иностранный бизнес

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преобразования в белорусской IT-сфере заинтересуют иностранный бизнес. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович, открывая заседание Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ) в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Спикер отметил, что 2017 год стал знаковым для IT-отрасли в Беларуси. Президент поставил задачу о ее превращении в IT-страну. Ведущие отечественные и зарубежные профильные специалисты и юристы подготовили, «можно сказать, революционный проект нормативного правового акта», сказал Михаил Мясникович.

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Он выразил уверенность, что документ заинтересует бизнесменов и имеющих отношение к информационным технологиям политиков стран — участниц ЦЕИ.

В заседании Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы помимо Беларуси участвуют 12 стран, в том числе Албания, Болгария, Венгрия, Румыния, Польша, Австрия, Словения и Украина. На мероприятие приглашены депутаты Палаты представителей, ученые, представители реального сектора экономики, включая руководителей ведущих инновационных и высокотехнологичных предприятий. Общая тематика заседания Парламентской ассамблеи ЦЕИ в Минске — цифровые технологии в условиях обеспечения геополитической безопасности.

На заседании будут обсуждаться вопросы развития цифровой экономики в аспекте информационной безопасности, цифровых банковских технологий, принятия законодательных, организационных и иных мер по поддержке создания IT-продуктов, технологий беспилотного вождения, искусственного интеллекта, биотехнологий.

Беларусь впервые председательствует в ЦЕИ в 2017 году. Девиз ее председательства «Продвижение совместимости в Большой Европе». Это региональное объединение включает 18 стран. Главная задача ЦЕИ — содействие укреплению гибкого и прагматичного европейского регионального сотрудничества в целях предотвращения образования новых разделительных линий в Европе.

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