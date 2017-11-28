Мясникович: преобразования в белорусской IT-сфере заинтересуют иностранный бизнес
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преобразования в белорусской
28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преобразования в белорусской
Спикер отметил, что 2017 год стал знаковым для
Он выразил уверенность, что документ заинтересует бизнесменов и имеющих отношение к информационным технологиям политиков стран — участниц ЦЕИ.
В заседании Парламентской ассамблеи
На заседании будут обсуждаться вопросы развития цифровой экономики в аспекте информационной безопасности, цифровых банковских технологий, принятия законодательных, организационных и иных мер по поддержке создания
Беларусь впервые председательствует в ЦЕИ в 2017 году. Девиз ее председательства «Продвижение совместимости в Большой Европе». Это региональное объединение включает 18 стран. Главная задача ЦЕИ — содействие укреплению гибкого и прагматичного европейского регионального сотрудничества в целях предотвращения образования новых разделительных линий в Европе.