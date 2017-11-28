Мясникович: преобразования в белорусской IT-сфере заинтересуют иностранный бизнес

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Спикер отметил, что 2017 год стал знаковым для IT-отрасли в Беларуси. Президент поставил задачу о ее превращении в IT-страну. Ведущие отечественные и зарубежные профильные специалисты и юристы подготовили, «можно сказать, революционный проект нормативного правового акта», сказал Михаил Мясникович.

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Он выразил уверенность, что документ заинтересует бизнесменов и имеющих отношение к информационным технологиям политиков стран — участниц ЦЕИ.

В заседании Парламентской ассамблеи Центрально-Европейской инициативы помимо Беларуси участвуют 12 стран, в том числе Албания, Болгария, Венгрия, Румыния, Польша, Австрия, Словения и Украина. На мероприятие приглашены депутаты Палаты представителей, ученые, представители реального сектора экономики, включая руководителей ведущих инновационных и высокотехнологичных предприятий. Общая тематика заседания Парламентской ассамблеи ЦЕИ в Минске — цифровые технологии в условиях обеспечения геополитической безопасности.

На заседании будут обсуждаться вопросы развития цифровой экономики в аспекте информационной безопасности, цифровых банковских технологий, принятия законодательных, организационных и иных мер по поддержке создания IT-продуктов, технологий беспилотного вождения, искусственного интеллекта, биотехнологий.