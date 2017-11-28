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12:32 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Врио нижегородского губернатора Глеб Никитин за два месяца назначил только одного советника, — пресс-служба

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в пресс-службе правительства Нижегородской области 28 ноября 2017 года, сейчас у главы региона один советник — по взаимодействию со СМИ — Руслан Станчев (он выполняет функции советника на общественных началах).

Источник: НИА-Нижний Новгород

Соответственно в облправительстве опровергают информацию о том, что Александр Бениш стал советником врио губернатора по культуре. Напомним, 22 ноября Бениш сообщил, что также является советником, что уже встречался с Никитиным. Кроме того, он рассказал, что подготовил концепцию развития культуры Нижегородской области и представил ее главе региона. Александр Бениш — это одна из обсуждаемых в кулуарах кандидатур на пост министра культуры региона вместо Сергея Горина, которого в этих же кулуарах отправляют в отставку. Две других кандидатуры — директор департамента культуры Нижнего Новгорода Наталья Суханова и профессор кафедры медных духовых и ударных инструментов Нижегородской государственной консерватории им. Глинки Игорь Кораллов.

Также в СМИ обсуждается, что руководитель регионального минздрава Ирина Переслегина не войдет в новый состав правительства. На ее место пророчат замминистра здравоохранения республики Крым Антона Шаклунова.

По обоим министерствам официально в правительстве информацию опровергают.

Как сообщалось ранее со ссылкой на источники, ожидается, что новая структура нижегородского правительства будет утверждена в декабре 2017 года. Одно из рассматриваемых изменений по самой структуре — увеличение количества замов губернатора с пяти до семи. Предполагалось также, что она будет утверждена с 1 декабря, однако сейчас источники в Нижегородском кремле говорят, что не стоит ждать изменений в ближайшую пятницу, при этом в декабре они все же должны случиться.

Напомним, Глеб Никитин был назначен врио губернатора Нижегородской области 26 сентября 2017 года вместо досрочно ушедшего в отставку Валерия Шанцева. За два месяца в региональном кабмине произошло два изменения: ушел руководитель пресс-службы Роман Скудняков, а также министр транспорта Александр Герасименко перешел на работу заместителем главы администрации Нижнего Новгорода после отставки сити-менеджера Сергея Белова и его зама Сергея Миронова. Последние ушли в отставку после озвученных главой региона планов по переводу города на одноглавую систему и представленной кандидатуры депутата Госдумы Владимира Панова на должность главы областного центра.

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