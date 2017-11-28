Сингапур поможет сделать Алматы «умным городом»

Источник: 365info.kz

Двусторонние договоренности между деловыми кругами островного государства и администрацией города были достигнуты в ходе рабочей поездки акима Алматы в Сингапур. В рамках двусторонних встреч Бауыржан Байбек также встретился со старшим государственным министром иностранных дел — Мэром Юго-Восточного района Сингапура Мухаммедом Малики Османом и старшим государственным министром торговли, промышленности и национального развития Сингапура Ко По Куном, сообщает пресс-служба акима Алматы. Особое внимание в ходе поездки было уделено взаимодействию с Агентством по наземному транспорту Сингапура, где были обсуждены наилучшие практики интегрирования транспортной системы с развитием города в целом. Сегодня в Сингапуре высокая плотность населения и ввиду ограниченности территории основной фокус направлен на развитие общественного транспорта.



При этом ужесточаются условия для использования частных авто путем сокращения парковок и ввода оплаты за использование дорог. В 2018 годы власти Сингапура планируют вовсе ввести нулевой прирост количества частных авто благодаря программе утилизации. Она предусматривает необходимость утилизации авто каждые 10 лет, при этом в городе не будет зарегистрирован новый автомобиль, пока не утилизирован другой.

«Мы сейчас реализуем масштабную транспортную реформу и приехали перенять опыт Сингапура именно в смарт решениях, которые позволяют улучшить жизнь людей, особенно в сфере транспорта. Ежедневно в Алматы передвигаются свыше 700 тысяч автомобилей, создавая давление на городской трафик. Сегодня мы делаем акцент на общественном транспорте. До конца года на треть будет обновлен автобусный парк города, ведется подготовка проекта ЛРТ, создается коридор БРТ, продолжается строительство метро, обособленные полосы для автобусов доведены почти до 100 км. Кроме того, регламентируется парковка, создаются велоинфраструктура и пешеходные зоны», — отметил Бауыржан Байбек.

Делегация Алматы также изучила опыт Агентства городского планирования, отвечающего за стратегическое планирование, разработку генерального плана и контроль строительства Сингапура. В текущем году в Алматы была проведена масштабная модернизация городской инфраструктуры. С приоритетом для пешеходов была реконструирована треть исторического центра, сделав его более комфортным и узнаваемым. Вместе с тем, по принципу полицентричности развиваются присоединенные территории, в каждом районе создаются центры притяжения. Сегодня на Градостроительном совете города выставляются конкретные условия, такие как озеленение территории, создание детских садов, школ и обеспечение соответствующей инфраструктуры.

«Важным фактором при планировании городских территорий является прогнозирование количества населения. Сможем ли мы в перспективе обеспечить всех качественным жильем и инфраструктурой. Для этого необходимо уплотнять застройку и учитывать принцип полицентричности, то есть в одном районе должно быть и жилье, и административный центр, досуг. Помимо этого реконструируются уже существующие пространства. Согласно нашей новой концепции 90% всех жилых домов должны находиться в радиусе полукилометра от парков. Стратегия Сингапура — зеленый город, то есть город в саду», — поделился декан Академии Агентства городского планирования Сё Ка Пинг, отметив схожесть подходов Алматы и Сингапура.

Стоит отметить, что в Алматы ведется подготовка проектов реконструкции парков и скверов, разрабатывается стратегия озеленения города. В следующем году в городе планируется реконструкция 15 парков и скверов. Ожидается серьезная реконструкция алматинского Ботанического сада.



С целью ознакомления с лучшими практиками по созданию и содержанию зеленых зон делегация Алматы посетила Ботанический парк Сингапура, являющийся одним из трех садов, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе встречи с руководителями компаний, осуществляющих деятельность в сферах строительства, внедрения технологий и инжиниринговых услуг аким Алматы Бауыржан Байбек представил инвестиционный потенциал города и рассказал об основных реализуемых инфраструктурных проектах, т.ч. строительство БАКАД, перевод ТЭЦ на газ, проект ЛРТ, реконструкция аэропорта и др.



«Сегодня нами реализуется программа “Алматы-2020”, основными приоритетами которой являются экология, транспортная реформа, здравоохранение, вопросы безопасности и развитие инфраструктуры. Мы активно занимаемся развитием мастерплана, где учитываются условия для развития экономического потенциала города. Технологии постоянно меняются, и мы хотим внедрять проекты, которые смогут конкретно улучшить жизнь наших горожан», — отметил аким Алматы.

По словам председателя правления Morrow Architects and Planners Лью Тай Кера, Алматы и Сингапур во многом схожи. Занимая практически одинаковую площадь, при этом один город окружен морем, другой горами. Он отметил, что для повышения инвестиционной привлекательности необходимо постоянное улучшение инфраструктуры и его компания заинтересована в участии создания мастерплана Алматы.



В свою очередь вице-президент ST Electronics Йао Шин Джи считает, что тенденция развития устойчивых городов, предполагает сокращение частного автотранспорта, внедрение системы каршеринга и диверсифицикация общественного транспорта. В целом, бизнесмены выразили заинтересованность в реализации совместных проектов в сфере строительства, утилизации ТБО и инженерных коммуникаций.