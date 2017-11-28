Врио губернатора Андрей Травников: «Решение по четвертому мосту будет принято по результатам обсуждения проекта»

«Я поддержу или не поддержу реализацию проекта четвертого моста в зависимости от результатов обсуждения этого проекта с участием депутатов городского Совета депутатов, Законодательного Собрания Новосибирской области при привлечении экспертов. Если необходимо привлечь независимых экспертов, дополнительных экспертов федерального уровня, я готов этому содействовать», — сообщил Андрей Травников, подчеркнув, что решение в отношении такого объекта необходимо принимать, исходя не из тактических соображений.

По словам главы региона, «горизонт видения» должен быть не на расстоянии вытянутой руки, поскольку это проект — стратегический, долгосрочный, существенно влияющий на развитие города на ближайшие десятилетия.

Андрей Травников прокомментировал журналистам ситуацию по изъятию земельных участков, необходимых для строительства моста. «Мы проанализировали текущий генплан развития Новосибирска, рассмотрели перспективную схему транспортного развития города и Новосибирской агломерации. Во всех документах строительство четвертого моста предусмотрено именно в этом месте — в створе улицы Ипподромской», — подчеркнул врио губернатора. Такое местоположение подтверждается экспертами и руководителями мэрии, и в этом вопросе поставлена точка. Соответственно, собственники земельных участков, объектов недвижимости, расположенных в этой зоне, должны понимать, что в будущем мост будет построен, и эти земельные участки потребуются для ведения строительства.

Андрей Травников напомнил, что процедура уведомления собственников об изъятии земельных участков для строительства объекта транспортной инфраструктуры в рамках госнужд была запущена в августе 2017 года.