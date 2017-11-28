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14:11 (мск), источник: НТА-Приволжье

Социально-просветительский проект «АкадемиУМ» стартовал в Нижнем Новгороде 27 ноября

Как информирует управление по связям с общественностью и СМИ Думы Нижнего Новгорода, старт проекту дали президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев и глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко.

Источник: НТА-Приволжье

«Просвещение всегда было важным для нашей страны, а сейчас это еще и стратегический вопрос — нужно поднимать престиж знаний, популяризовать науку, чтобы страна могла перестроиться и встать на рельсы высокотехнологичного развития, — заявил Александр Сергеев.

Он также пообещал помощь в реализации проекта — в Нижний Новгород будут приезжать известные ученые.

По словам Елизаветы Солонченко, сейчас проект рассчитан на взрослых, однако впоследствии предполагается распространить его и на детскую аудиторию.

«Надеюсь, что в городе появится новая традиция — по четвергам приходить на площадки “АкадемиУМа”, потому что в четверг будут самые интересные лекции с интересными преподавателями», — отметила глава города.

Ранее сообщалось, что шесть отраслевых научно-технических советов созданы при правительстве Нижегородской области.

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