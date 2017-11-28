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15:40 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Новая воронежская школа № 102 на Шишкова откроется в январе 2018 года

Новая воронежская школа № 102 (улица Шишкова, 140б) примет первых учеников после зимних каникул — 10 января 2018 года. Об этом стало известно в ходе осмотра строительных работ губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым во вторник, 28 ноября.

Источник: пресс-центр правительства Воронежской области

Уже завершаются внутренние отделочные работы, устанавливаются системы автоматической охранно-пожарной сигнализации и охранного телевидения, монтируется технологическое оборудование. Возведение школы, рассчитанной на 1224 места, началось 5 декабря 2016 года. Срок сдачи объекта в эксплуатацию — 20 декабря 2017 года.

— Родители наших потенциальных учеников уже подали 978 предварительных заявок на обучение. Дети придут в середине учебного года из разных школ, с разными учебниками и образовательными программами. Но, думаю, через несколько дней они уже будут чувствовать себя как дома. В этом учебном году мы не набираем 9 и 11 классы, так как у школы пока нет лицензии, и она не может проводить госэкзамен и государственную итоговую аттестацию. Мы ждем учеников старших классов 1 сентября 2018 года, — рассказал директор школы № 102 Алексей Фактор.

В здании три корпуса: трех-четырехэтажный учебный, двухэтажный общественный и одноэтажный спортивный, которые связаны между собой вестибюлем.

У школы отдельная блочная автоматизированная котельная и две трансформаторных подстанции. Пришкольную территорию поделят на физкультурно-спортивную зону и зону отдыха. Предусмотрены футбольное поле 60×28 м, сектор для прыжков, беговые дорожки, теннисный корт, настольный теннис, площадки для волейбола и баскетбола, бадминтона, гимнастики.

По словам Алексея Фактора, на оснащение учебного заведения потратят 104 млн рублей. Закупят 450 компьютеров, 67 ультракороткофокусных проекторов для интерактивных досок, светодиодный экран длиной 8,7 м, турникеты, сигнализирующие о входе и выходе ребенка, актовый зал на 495 мест со студийным и концертным оборудованием. У детей будет своя фото- аудио- видеостудия, школьное телевидение с 64 точками, малый камерный оркестр на 25 инструментов.

Общая стоимость объекта — 765,3 млн рублей. В 2016 году из городского бюджета выделили 27,9 млн рублей. В 2017 году финансирование было масштабнее — 737,4 млн рублей. Из них 481,5 млн рублей поступило из федерального бюджета, 214,5 млн — из областного и 41,4 млн — из городского.

С кадрами у школы проблем нет — предварительное заявление на прием подал 71 педагог. Все претенденты прошли конкурсный отбор и курсы повышения квалификации, умеют пользоваться современными техническими средствами обучения.

Губернатор отметил, что к концу 2017 года завершается ряд федеральных программ, в том числе в сфере образования.

— Нам по федеральному финансированию выделено 560 млн рублей, плюс наши областные средства, и всего порядка на 700 млн рублей. Мы должны к концу года отчитаться объектами. В Воронеже сдается два объекта: школа № 102 и пристройка к школе № 54. Нет сомнений, что этот объект будет сдан в срок, и 10 января дети пойдут в новую школу. Будем надеяться, что это будет одна из лучших школ города, — сказал Алексей Гордеев.

Глава региона добавил, что в растущем городе необходимо построить еще девять новых школ.

— Есть планы размещения всех этих объектов с учетом того, что возникают новые микрорайоны. Хотелось бы, чтобы федеральная программа продолжала действовать. Такое решение уже принято на уровне президента, и мы сможем с учетом софинансирования реализовать в ближайшие годы эти планы, — сказал Алексей Гордеев.

Контекст

В рамках реализации областной адресной инвестиционной программы 1 сентября 2017 года в селе Радченское Богучарского района открылась новая школа на 260 мест. Кроме того, в 2017 году регион получил субсидию в 560 млн рублей на строительство школы на улице Шишкова и пристройки к школе № 54 на 370 мест.

За счет средств областного и муниципального бюджетов ремонтируют шесть образовательных учреждений Воронежа (школы № 12,13, 43, 83, 94 и гимназию имени Бунина), а также школу № 12 в Лисках. Ремонт позволит ввести 1,4 тыс. дополнительных мест.

В рамках проекта в 2017 году сделан ремонт в 230 школах в 30 районах области. Всего в Воронежской области работает 741 школа, где обучаются 212,6 тыс. детей.

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Новая воронежская школа №102 на Шишкова откроется в январе 2018 года
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