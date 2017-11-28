Елизавета Солонченко представила проект «Умные остановки» на дне ГЧП в Нижнем Новгороде 28 ноября

Источник: Городская Дума Нижнего Новгорода

В мероприятии приняли участие министр инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области Екатерина Пивоварова, представители банков, инвесторы, эксперты и студенты. Участники круглого стола обсудили практические аспекты реализации проектов муниципально-частного партнерства. «Эта взаимовыгодная форма партнерства между муниципалитетом и бизнесом позволяет городу снять с себя часть нагрузки и реализовать необходимые проекты, а инвестору получить прибыль», — отмечается в пресс-релизе.

Как сообщила в ходе мероприятия Елизавета Солонченко, городские власти сейчас прорабатывают несколько проектов в рамках ГЧП. В том числе муниципалитет ведёт работу по концессионному соглашению по проекту «Умные остановки». Соглашение подразумевает установку в городе 334 новых остановочных комплексов с мультимедийными табло вывода информации. «В рамках соглашения будет проведена полная реконструкция здания диспетчерской и модернизация оборудования. Объем инвестиций составляет 1,6 млрд рублей», — говорится в сообщении.

«Мы сегодня обсуждаем, почему проект “Умные остановки” и ремонт вагонов метро нужно делать через концессию, а не за счет бюджета. Мы обсуждаем насколько эффективны механизмы и как их лучше применять, чтобы такая форма партнерства между бизнесом и муниципалитетом стала понятной и простой. На данный момент у нас есть только очень крупные миллиардные проекты, которые реализованы через концессионные соглашения. Это хорошо, но не достаточно. По той же схеме можно реализовывать маленькие, но очень нужные городу проекты. Например, открывать частные детсады. Муниципально-частное партнерство сможет изменить наш город, и наша задача сделать эти механизмы доступными для разных уровней инвестиций. Информация должна быть понятна и прозрачна — только так можно завоевать доверие инвесторов», — сказала Солонченко.

Организаторы мероприятия также напомнили, что Нижний Новгород стал одним из первых городов в стране, где было реализовано крупное концессионное соглашение — с «Нижегородским водоканалом» (14 июня 2013 года, — прим. НИА «Нижний Новгород»). Отмечается также, что обеспечить сохранность объектов культурного наследия сейчас возможно только используя механизмы ГЧП.