Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: жесткая позиция Путина ставит в тупик МОК
Злые люди живут меньше
Людмила Петрановская о том, как общаться с ребенком из детдома
Создан дом, который собирается за 6 часов (фото)
Ирина Безрукова блистала в белом кружевном платье
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Эксперт: Новые санкции США против РФ беспрецедентны по масштабу
СМИ: Пенсионеров снова хотят вернуть на работу
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Российская армия готовится к новой большой войне — СМИ
СМИ: Стоявшие в Германии танки отправят в Донбасс
Дженнифер Лопез снялась в чувственной фотосессии
Пальто невесты принца Гарри стало хитом среди модниц
Экс-жена Джигарханяна собирается в Париж и хочет стать матерью
Суд развел Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской
Cобственников жилья обяжут участвовать в благоустройстве
Отдых мечты: 4 частных острова с отелями (фото)
Фоторепортажи
10Самые дорогие в мире картины
8День благодарения
17:12 (мск), источник: Tengrinews

Исекешев: Оформление к Новому году необходимо начать только с 18 декабря

Оформление к Новому году в Астане начнется после празднования Дня Независимости. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания аким Астаны Асет Исекешев, передает медиацентр столичного акимата.

Источник: Tengrinews

«День Независимости Республики Казахстан — один из важных государственных праздников. По традиции в столице пройдут торжественные, спортивные, культурно-массовые мероприятия: международные турниры Kazakhstan Open по карате-киокушинкай, по настольному теннису Seamaster 2017 ITTF World Tour GrandFinal, VI городской кюй-тартыс “Күй Қайнары”, айтыс молодых акынов, “Тәуелсіздігім — теңдігім, Егемендігім — елдігім!”, книжные выставки, концерты звезд казахстанской эстрады, поэтому праздничное оформление города к Новому году необходимо начать только с 18 декабря, после Дня Независимости», — сообщил Асет Исекешев.

В преддверии Дня Независимости в столице будут установлены 1280 флагов, два флажных панно, 64 парковых элемента, световым освещением будут оформлены четыре фонтана. На месте фонтанов у монумента «Отан коргаушылар» устанавливаются светодиодные инсталляции. Весь металлокаркас будет оплетен светодиодными лентами в сине-белых холодных цветах с мерцающим эффектом.

С 18 декабря городскими службами будут установлены 25 новогодних елок, 12 хоккейных кортов, 15 ледовых катков, десять ледовых горок, три ледовых городка (на территории ЕХPO-2017, на площади перед зданием акимата Астаны и в парке «Студенческий»).

По информации управления предпринимательства и промышленности в городе предприятиями МСБ самостоятельно будут установлены более 50 елок. Уже начали установку и оформление елок торгово-развлекательные центры столицы, такие как «Керуен», «Рахмет», «Хан Шатыр», «Сарыарка» и другие. Световое оформление всех городских елок будет запущено 18 декабря.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Пост в соцсетях о &quot;голодных&quot; солдатах в Астане прокомментировали в Нацгвардии
Путин поручил ввести ежемесячную выплату на рождение первенца
Причиной аварии «Метеора-М» назвали человеческий фактор
На официальном плакате ЧМ-2018 изображен Лев Яшин
Что изменится в жизни россиян с 1 декабря
В суде по делу Улюкаева взвесили сумку с $2 миллионами
На Украине начали расследовать переворот 2014 года
Крупнейшие в мире катастрофы подводных лодок
Спорт
«Спартак» обыграл «Зенит» Московский «Спартак» отомстил санкт-петербургскому «Зениту» за унизительное поражение на поле сине-бело-голубых, одержав на «Открытие Арене» уверенную победу
Авто
Один из старейших автодилеров закрыл все салоны в Москве У группы «Независимость», в отношении которой подан иск о банкротстве, осталось несколько центров в регионах
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Назван самый великий плохой фильм в истории В честь выхода «Горе-творца» Джеймса Франко журналисты и киноманы составили рейтинг худших картин, полюбившихся зрителям
Недвижимость
Острова сокровищ: четыре частных острова с отелями
Минстрой хочет обязать собственников недвижимости участвовать в благоустройстве
Самое дорогое жилье в Москве в ноябре сдается за 800 тысяч рублей
Строительство на месте Ховринской больницы в Москве начнется во второй половине 2018 года
Леди
В моду вошли брючные костюмы на каждый день (фото) О том, как выбрать идеальный костюм на каждый день, «Леди Mail.Ru» рассказали российские дизайнеры
Дети
Анна Седокова показала сына поклонникам Певица впервые показала маленького Гектора.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь