Исекешев: Оформление к Новому году необходимо начать только с 18 декабря

Источник: Tengrinews

«День Независимости Республики Казахстан — один из важных государственных праздников. По традиции в столице пройдут торжественные, спортивные, культурно-массовые мероприятия: международные турниры Kazakhstan Open по карате-киокушинкай, по настольному теннису Seamaster 2017 ITTF World Tour GrandFinal, VI городской кюй-тартыс “Күй Қайнары”, айтыс молодых акынов, “Тәуелсіздігім — теңдігім, Егемендігім — елдігім!”, книжные выставки, концерты звезд казахстанской эстрады, поэтому праздничное оформление города к Новому году необходимо начать только с 18 декабря, после Дня Независимости», — сообщил Асет Исекешев.

В преддверии Дня Независимости в столице будут установлены 1280 флагов, два флажных панно, 64 парковых элемента, световым освещением будут оформлены четыре фонтана. На месте фонтанов у монумента «Отан коргаушылар» устанавливаются светодиодные инсталляции. Весь металлокаркас будет оплетен светодиодными лентами в сине-белых холодных цветах с мерцающим эффектом.

С 18 декабря городскими службами будут установлены 25 новогодних елок, 12 хоккейных кортов, 15 ледовых катков, десять ледовых горок, три ледовых городка (на территории ЕХPO-2017, на площади перед зданием акимата Астаны и в парке «Студенческий»).