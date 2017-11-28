Президент Узбекистана внес изменения в состав Кабмина
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев внес изменения в состав Кабинета Министров Узбекистана.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев внес изменения в состав Кабинета Министров Узбекистана.
В соответствии с постановлением президента от 27 ноября 2017 года, количество заместителей
Сухроб Холмуродов стал Заместителем
Руководитель комплекса будет также курировать создаваемые Министерство инновационного развития и Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей.
До этого назначения Сухроб Холмуродов работал председателем Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.
Джамшид Кучкаров назначен Министром финансов. Он также сохранил пост заместителя
Ботир Ходжаев, который до этого работал Министром финансов Узбекистана, теперь будет возглавлять Министерство экономики Узбекистана. На посту Министра экономики Узбекистана он сменил Галину Саидову.
Также президент переименовал два комплекса в Комплекс по вопросам развития внешнеторговой деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной, электротехнической, оборонной, хлопкоперерабатывающей и легкой промышленности, стандартизации продукции и Комплекс по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции.