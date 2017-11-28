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17:02 (мск), источник: Uzdaily.uz

Президент Узбекистана внес изменения в состав Кабмина

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев внес изменения в состав Кабинета Министров Узбекистана.

Источник: Uzdaily.uz

В соответствии с постановлением президента от 27 ноября 2017 года, количество заместителей премьер-министра Узбекистана выросло с 6 до 8 (включая первого заместителя премьер-министра).

Сухроб Холмуродов стал Заместителем премьер-министра Узбекистана — руководителем Комплекса по вопросам инвестиций, инновационного развития, координации деятельности свободных экономических и малых промышленных зон, туризма.

Руководитель комплекса будет также курировать создаваемые Министерство инновационного развития и Фонд поддержки инновационного развития и новаторских идей.

До этого назначения Сухроб Холмуродов работал председателем Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан.

Джамшид Кучкаров назначен Министром финансов. Он также сохранил пост заместителя Премьер-министра Узбекистана и будет руководить Комплексом по вопросам макроэкономического анализа и прогнозирования, реформирования финансовой и банковской систем, развития частного предпринимательства и малого бизнеса.

Ботир Ходжаев, который до этого работал Министром финансов Узбекистана, теперь будет возглавлять Министерство экономики Узбекистана. На посту Министра экономики Узбекистана он сменил Галину Саидову.

Глава Узбекистана ввел должность заместителя премьер-министра — руководителя Комплекса по вопросам образования, здравоохранения, экологии, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта.

Также президент переименовал два комплекса в Комплекс по вопросам развития внешнеторговой деятельности, экспортного потенциала, машиностроения, автомобильной, электротехнической, оборонной, хлопкоперерабатывающей и легкой промышленности, стандартизации продукции и Комплекс по вопросам сельского и водного хозяйства, переработки сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

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