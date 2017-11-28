В интересах детей: Путин рассказал о новых мерах поддержки семей

Источник: РИА Новости

Во вторник в Москве прошло заседание координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей.

Текущая демографическая ситуация

Несмотря на то, что в России последовательно предпринимаются меры по повышению рождаемости и сокращению смертности, демографическая ситуация в стране обостряется в силу объективных причин, отметил президент.

«С начала 2000-х мы плотно и последовательно занимаемся вопросами демографического развития. И благодаря, сейчас уже можно сказать, эффективным решениям задачи последовательно решаются в этой сфере. Среди мер, которые были введены и работают до сих пор, особую роль сыграла программа материнского капитала… Рождаемость начала расти, иметь в семье двух детей стало устойчивой тенденцией», — сказал Путин.

Удалось выйти на плюсовые показатели естественного прироста населения, чего, откровенно говоря, никто не ожидал, но это произошло. Однако сегодня, в основном в силу объективных причин, демографическая ситуация снова обостряется. Владимир Путин

Он пояснил, что эта тенденция была предсказуемой, она связана с последствиями предыдущих наложившихся друг на друга глубоких демографических спадов: во время Великой Отечественной войны и в середине 90-х годов.

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В то же время реализация мер стратегии в интересах детей оказалась очень достойной и позитивной.

«Конечно же, нам надо идти дальше, безусловно, далеко еще не все сделано… Вы знаете, что в этом году, в соответствии с указом, объявлено Десятилетие детства. Рассчитываю, что правительство, реализуя этот новый проект, обязательно обеспечит преемственность с задачами национальной стратегии», — добавил Путин, отметив, что России нужная активная работа по снижению смертности и увеличению рождаемости, необходимо перезагрузить демографическую политику.

Поддержка первенцев

Путин заявил, что с января 2018 года в России будет установлена ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет.

Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной.

«Финансовые расходы на реализацию этих мер составят за три года 144,5 миллиарда рублей», — сказал Путин.

Ипотека для семей со вторым и третьим ребенком

С 1 января 2018 года федеральную поддержку на выплату пособий получат 60 регионов страны, в которых в среднем у одной женщины рождается двое и меньшее число детей, заявил Путин. Глава государства также предложил запустить специальную программу ипотечного кредитования для семей, у которых с 2018 года родится второй или третий ребенок.

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«Предлагаю запустить специальную программу ипотечного кредитования, ее возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок… Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых», — пояснил президент.

Он напомнил, что сегодня, по данным Банка России, средневзвешенная ставка на рынке ипотечного кредитования составляет 10,05%. «То есть, в таком случае государство берет на себя более 4% стоимости кредита», — пояснил Путин.

«По оценке Минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей», — уточнил он.

Президент сообщил, что программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер; она будет предусматривать субсидирование процентной ставки сверх 6% при рождении второго ребенка в течение трех лет с даты выдачи кредита, а при рождении третьего ребенка — в течение пяти лет.

«В случае рождения третьего ребенка в течение срока предоставления субсидии, но не позднее 31 декабря 2022 года включительно, срок предоставления субсидии будет продлеваться на пять лет с даты окончания срока предоставления субсидии по кредиту, полученному в связи с рождением второго ребенка… В случае рождения третьего ребенка после окончания срока предоставления субсидии по кредиту, полученному в связи с рождением второго ребенка, но не позднее 31 декабря 2022 года включительно, предоставление субсидии возобновляется, начиная с даты рождения третьего ребенка», — уточнил Путин.

Продление действия маткапитала

Путин также предложил продлить срок действия программы материнского капитала до конца 2021 года и ввести дополнительные возможности его использования.

«Вы знаете, что действие программы материнского капитала должно было завершиться в конце следующего года. Конечно, думаю, что ко многим из вас обращаются, ко мне постоянно обращаются люди с вопросом, что будет дальше. Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года», — сказал Путин.

«Средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются», — отметил он.

По его словам, подход будет адресным. «То есть выплаты будут определены в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, и семьям с доходами, размер которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения», — сказал глава государства.

Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Доступность яслей и медпомощи

Глава государства отметил, что удалось достичь значительных успехов в решении проблем с очередями в детские сады, теперь нужно обратить особое внимание на решение аналогичной проблемы в яслях.

Мы практически решили проблему с местами в детских садах, теперь нужно ликвидировать очереди в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Сделать это нужно как можно быстрее: сейчас заявления поступили от родителей более 326 тысяч детей. Такое же количество ясельных мест запланировано создать в предстоящие два года. Владимир Путин

Он обратил внимание и на важность мер по повышению доступности медицинской помощи детям. «Нам необходимо предметно и последовательно заниматься повышением доступности медицинского обслуживания детей и, безусловно, улучшением его качества. Уже говорил неоднократно, в последние годы был совершен хороший рывок в создании в регионах перинатальных центров, однако состояние большинства детских поликлиник, их оснащенность, оборудование оставляет желать лучшего», — сказал Путин.

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Он отметил, что пока еще существуют проблемы с очередями и записью к нужным специалистам. «Такое положение дел также служит сдерживающим фактором при принятии решений о рождении детей. Да и вообще, это просто нужно исправлять, улучшать», — добавил президент.

Путин отметил, что правительство РФ совместно с регионами должны проработать график реконструкции детских поликлиник.

«Чтобы провести реконструкцию детских поликлиник, их капитальный ремонт и дооснащение оборудованием, по предварительным подсчетам потребуется более 50 миллиардов рублей. Очевидно, что регионы, имея в виду даже ту помощь, которую им оказали в последнее время, не смогут выполнить эти работы только за свой счет. Поэтому в ближайшие три года основную часть этой суммы, по 10 миллиардов рублей в год, будет предоставлять федеральный бюджет», — сказал Путин.