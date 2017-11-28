В интересах детей: Путин рассказал о новых мерах поддержки семей

Во вторник в Москве прошло заседание координационного совета национальной стратегии действий в интересах детей.
Текущая демографическая ситуация
Несмотря на то, что в России последовательно предпринимаются меры по повышению рождаемости и сокращению смертности, демографическая ситуация в стране обостряется в силу объективных причин, отметил президент.
«С начала 2000-х мы плотно и последовательно занимаемся вопросами демографического развития. И благодаря, сейчас уже можно сказать, эффективным решениям задачи последовательно решаются в этой сфере. Среди мер, которые были введены и работают до сих пор, особую роль сыграла программа материнского капитала… Рождаемость начала расти, иметь в семье двух детей стало устойчивой тенденцией», — сказал Путин.
Удалось выйти на плюсовые показатели естественного прироста населения, чего, откровенно говоря, никто не ожидал, но это произошло. Однако сегодня, в основном в силу объективных причин, демографическая ситуация снова обостряется.
Он пояснил, что эта тенденция была предсказуемой, она связана с последствиями предыдущих наложившихся друг на друга глубоких демографических спадов: во время Великой Отечественной войны и в середине 90-х годов.
В то же время реализация мер стратегии в интересах детей оказалась очень достойной и позитивной.
«Конечно же, нам надо идти дальше, безусловно, далеко еще не все сделано… Вы знаете, что в этом году, в соответствии с указом, объявлено Десятилетие детства. Рассчитываю, что правительство, реализуя этот новый проект, обязательно обеспечит преемственность с задачами национальной стратегии», — добавил Путин, отметив, что России нужная активная работа по снижению смертности и увеличению рождаемости, необходимо перезагрузить демографическую политику.
Путин заявил, что с января 2018 года в России будет установлена ежемесячная денежная выплата семьям при рождении первенца, которая будет выплачиваться, пока ребенок не достигнет возраста 1,5 лет.
Сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте федерации. В среднем она составит в 2018 году 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836 рублей, в 2020 — 11 143 рубля. При этом выплата будет адресной.
«Финансовые расходы на реализацию этих мер составят за три года 144,5 миллиарда рублей», — сказал Путин.
Ипотека для семей со вторым и третьим ребенком
С 1 января 2018 года федеральную поддержку на выплату пособий получат 60 регионов страны, в которых в среднем у одной женщины рождается двое и меньшее число детей, заявил Путин. Глава государства также предложил запустить специальную программу ипотечного кредитования для семей, у которых с 2018 года родится второй или третий ребенок.
«Предлагаю запустить специальную программу ипотечного кредитования, ее возможностями смогут воспользоваться те семьи, в которых с 1 января 2018 года рождается второй или третий ребенок… Покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх 6% годовых», — пояснил президент.
Он напомнил, что сегодня, по данным Банка России, средневзвешенная ставка на рынке ипотечного кредитования составляет 10,05%. «То есть, в таком случае государство берет на себя более 4% стоимости кредита», — пояснил Путин.
«По оценке Минстроя, в предстоящие пять лет эта программа может охватить свыше 500 тысяч семей», — уточнил он.
Президент сообщил, что программа ипотечного кредитования будет носить срочный характер; она будет предусматривать субсидирование процентной ставки сверх 6% при рождении второго ребенка в течение трех лет с даты выдачи кредита, а при рождении третьего ребенка — в течение пяти лет.
«В случае рождения третьего ребенка в течение срока предоставления субсидии, но не позднее 31 декабря 2022 года включительно, срок предоставления субсидии будет продлеваться на пять лет с даты окончания срока предоставления субсидии по кредиту, полученному в связи с рождением второго ребенка… В случае рождения третьего ребенка после окончания срока предоставления субсидии по кредиту, полученному в связи с рождением второго ребенка, но не позднее 31 декабря 2022 года включительно, предоставление субсидии возобновляется, начиная с даты рождения третьего ребенка», — уточнил Путин.
Продление действия маткапитала
Путин также предложил продлить срок действия программы материнского капитала до конца 2021 года и ввести дополнительные возможности его использования.
«Вы знаете, что действие программы материнского капитала должно было завершиться в конце следующего года. Конечно, думаю, что ко многим из вас обращаются, ко мне постоянно обращаются люди с вопросом, что будет дальше. Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года», — сказал Путин.
«Средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются», — отметил он.
По его словам, подход будет адресным. «То есть выплаты будут определены в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, и семьям с доходами, размер которых не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения», — сказал глава государства.
Размер материнского капитала в 2017 году составляет 453 026 рублей. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Доступность яслей и медпомощи
Глава государства отметил, что удалось достичь значительных успехов в решении проблем с очередями в детские сады, теперь нужно обратить особое внимание на решение аналогичной проблемы в яслях.
Мы практически решили проблему с местами в детских садах, теперь нужно ликвидировать очереди в яслях для детей от 2 месяцев до 3 лет. Сделать это нужно как можно быстрее: сейчас заявления поступили от родителей более 326 тысяч детей. Такое же количество ясельных мест запланировано создать в предстоящие два года.
Он обратил внимание и на важность мер по повышению доступности медицинской помощи детям. «Нам необходимо предметно и последовательно заниматься повышением доступности медицинского обслуживания детей и, безусловно, улучшением его качества. Уже говорил неоднократно, в последние годы был совершен хороший рывок в создании в регионах перинатальных центров, однако состояние большинства детских поликлиник, их оснащенность, оборудование оставляет желать лучшего», — сказал Путин.
Он отметил, что пока еще существуют проблемы с очередями и записью к нужным специалистам. «Такое положение дел также служит сдерживающим фактором при принятии решений о рождении детей. Да и вообще, это просто нужно исправлять, улучшать», — добавил президент.
Путин отметил, что правительство РФ совместно с регионами должны проработать график реконструкции детских поликлиник.
«Чтобы провести реконструкцию детских поликлиник, их капитальный ремонт и дооснащение оборудованием, по предварительным подсчетам потребуется более 50 миллиардов рублей. Очевидно, что регионы, имея в виду даже ту помощь, которую им оказали в последнее время, не смогут выполнить эти работы только за свой счет. Поэтому в ближайшие три года основную часть этой суммы, по 10 миллиардов рублей в год, будет предоставлять федеральный бюджет», — сказал Путин.
«Уверен, что реализация всех предложенных мер принесет отдачу. Речь идет о будущем страны, о том, чтобы в России рождалось как можно больше детей, и чтобы условия их жизни улучшались, улучшалось медицинское обслуживание», — заключил он.