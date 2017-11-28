Трутнев рассказал о пропаже 64 млрд руб. для аэропортов Дальнего Востока

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Большая часть бюджетных средств, направленная на развитие аэропортов на Дальнем Востоке, была перераспределена на другие цели из-за долгих согласований. Об этом заявил вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает ТАСС.

По словам вице-премьера, в 2013 году правительство направило в регион 106,1 млрд руб. на ремонт аэропортов и строительство новых.

«Из них более 64 млрд пропали в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно проведена государственная экспертиза, а часто просто госэкспертиза не приняла эти проекты» Трутнев

Вице-премьер отметил, что сейчас у жителей Дальнего Востока нет возможности доехать до больниц и роддомов, достаточной авиационной доступностью не обладают около 70% территорий. «Это прямая угроза жизни людей на Дальнем Востоке», — сказал полпред президента. Он добавил, что глава правительства Дмитрий Медведев поручил разобраться в ситуации и найти виновных.

Как уточнил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, речь идет о 40 аэропортах. «Это те аэропорты, без которых, как правило, людям вовремя не попасть в больницу или роддом», — рассказал министр. Кроме того, как сообщил Трутнев, в регионе «из [существовавших] 470 аэропортов и посадочных полос» осталась «одна шестая часть».