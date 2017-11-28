Трутнев рассказал о пропаже 64 млрд руб. для аэропортов Дальнего Востока

Большая часть бюджетных средств, направленная на развитие аэропортов на Дальнем Востоке, была перераспределена на другие цели
По словам
«Из них более 64 млрд пропали в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно проведена государственная экспертиза, а часто просто госэкспертиза не приняла эти проекты»
Как уточнил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, речь идет о 40 аэропортах. «Это те аэропорты, без которых, как правило, людям вовремя не попасть в больницу или роддом», — рассказал министр. Кроме того, как сообщил Трутнев, в регионе «из [существовавших] 470 аэропортов и посадочных полос» осталась «одна шестая часть».
«Министерство транспорта сегодня докладывало о том, что они делают все возможное в рамках сегодняшнего финансирования. Но это не так», — подытожил Трутнев.