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17:12 (мск), источник: РБК

Трутнев рассказал о пропаже 64 млрд руб. для аэропортов Дальнего Востока

Вице-премьер Юрий Трутнев рассказал, что большая часть бюджетных средств, выделенная на развитие аэропортов на Дальнем Востоке, до цели не дошла. Дмитрий Медведев поручил разобраться в причинах.

Источник: Reuters

Большая часть бюджетных средств, направленная на развитие аэропортов на Дальнем Востоке, была перераспределена на другие цели из-за долгих согласований. Об этом заявил вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, передает ТАСС.

По словам вице-премьера, в 2013 году правительство направило в регион 106,1 млрд руб. на ремонт аэропортов и строительство новых.

«Из них более 64 млрд пропали в силу того, что были плохо подготовлены проекты, несвоевременно проведена государственная экспертиза, а часто просто госэкспертиза не приняла эти проекты»
Трутнев

Вице-премьер отметил, что сейчас у жителей Дальнего Востока нет возможности доехать до больниц и роддомов, достаточной авиационной доступностью не обладают около 70% территорий. «Это прямая угроза жизни людей на Дальнем Востоке», — сказал полпред президента. Он добавил, что глава правительства Дмитрий Медведев поручил разобраться в ситуации и найти виновных.

Как уточнил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, речь идет о 40 аэропортах. «Это те аэропорты, без которых, как правило, людям вовремя не попасть в больницу или роддом», — рассказал министр. Кроме того, как сообщил Трутнев, в регионе «из [существовавших] 470 аэропортов и посадочных полос» осталась «одна шестая часть».

«Министерство транспорта сегодня докладывало о том, что они делают все возможное в рамках сегодняшнего финансирования. Но это не так», — подытожил Трутнев.

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