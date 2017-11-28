ЕСПЧ вновь осудил Молдову. Власти выплатят более 8000 евро
Молдова проиграла в Европейском суде по правам человека дело, касающееся условий содержание в пенитенциарном учреждении № 13, сообщает NOI.md.
Молдова проиграла в Европейском суде по правам человека дело, касающееся условий содержание в пенитенциарном учреждении № 13, сообщает NOI.md.
Заявитель заявил о нарушении ст. 3 Европейской конвенции о правах человека — запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Он пожаловался, что его содержали в холодной, переполненной камере, без естественного света и вентиляции, и
Он также утверждает, что порции были маленькими, а еда — непригодной для потребления, и что душ разрешался один раз в неделю, а на упражнения давали один час в день. Наконец, он пожаловался, что он не получил лечения по различным заболеваниям, которые он получил во время заключения.
Суд постановил, что во время заключения в тюрьме № 13 заявитель содержался в жестоких условиях, превышающих уровень страданий, присущих заключению, и что имело место нарушение ст. 3 Конвенции. Суд приказал молдавским властям выплатить 8 000 евро за моральный ущерб и 650 евро на покрытие судебных издержек.