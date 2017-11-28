ЕСПЧ вновь осудил Молдову. Власти выплатят более 8000 евро

Заявитель заявил о нарушении ст. 3 Европейской конвенции о правах человека — запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Он пожаловался, что его содержали в холодной, переполненной камере, без естественного света и вентиляции, и из-за недостатка кроватей заключенные были вынуждены спать по очереди.

Он также утверждает, что порции были маленькими, а еда — непригодной для потребления, и что душ разрешался один раз в неделю, а на упражнения давали один час в день. Наконец, он пожаловался, что он не получил лечения по различным заболеваниям, которые он получил во время заключения.