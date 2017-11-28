В аэропорту Кишинева задержали двух российских журналистов

Источник: Noi.md

«Мы приехали с моей коллегой продюсером Мариной Сафроновой, с которой делали документальный фильм о космонавтике семь лет назад, к друзьям. Показать свое кино. Мы сидим в аэропорту, нас не пустили в страну», — цитирует сайт «Звезды» слова обозревателя Алексея Самолетова.

По его словам, сотрудники два часа их «промурыжили с паспортами, развернули и привели в “чистую зону”». «Мы не можем даже кофе попить, у нас все закрыто. И мы без документов, что самое главное», — посетовал обозреватель.

При этом таможенники не дали журналистам никаких разъяснений.

«Составили на нас дикое количество каких-то бумаг. И все. Скорее всего, это депортация. Почему это происходит? Я не понимаю», — добавил Самолетов.

Марина Сафонова рассказала РИА Новости, что они не планировали ничего снимать, а только собирались показать документальный фильм «Битва за “Салют”», снятый в 2011 году. Этот фильм лег в основу художественной киноленты «Салют-7», которая шла в молдавском прокате.