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19:03 (мск), источник: Noi.md

В аэропорту Кишинева задержали двух российских журналистов

Журналистов ВГТРК и телеканала «Звезда» задержали на паспортном контроле в аэропорту Кишинева без объяснения причин.

Источник: Noi.md

«Мы приехали с моей коллегой продюсером Мариной Сафроновой, с которой делали документальный фильм о космонавтике семь лет назад, к друзьям. Показать свое кино. Мы сидим в аэропорту, нас не пустили в страну», — цитирует сайт «Звезды» слова обозревателя Алексея Самолетова.

По его словам, сотрудники два часа их «промурыжили с паспортами, развернули и привели в “чистую зону”». «Мы не можем даже кофе попить, у нас все закрыто. И мы без документов, что самое главное», — посетовал обозреватель.

При этом таможенники не дали журналистам никаких разъяснений.

«Составили на нас дикое количество каких-то бумаг. И все. Скорее всего, это депортация. Почему это происходит? Я не понимаю», — добавил Самолетов.

Марина Сафонова рассказала РИА Новости, что они не планировали ничего снимать, а только собирались показать документальный фильм «Битва за “Салют”», снятый в 2011 году. Этот фильм лег в основу художественной киноленты «Салют-7», которая шла в молдавском прокате.

«Нас с Алексеем Самолетовым единственных с рейса не пропустили в зал прилета. Никаких объяснений на предмет того, что с нами происходит — то ли нас выдворяют, то ли не выдворяют, нет. Нам говорят, что все объяснят позже. На мой вопрос “Нас что, депортируют?” — говорят “Почему вы так решили?” То есть идет странная какая-то игра, непонятная. Самое печальное, что и документов нам не возвращают. То есть мы здесь находимся как в некоторых заложниках», — рассказала она.

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