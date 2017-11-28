Филипа назвали «образцовым учеником» Восточного партнерства

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Мнение принадлежит журналисту немецкой газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitun» Майклу Стабенову, подчеркнувшему это в статье о восточноевропейских странах.

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«Среди образцовых учеников Восточного партнерства также числится Павел Филипп, премьер-министр социал-демократ из Молдовы, работающий с начала 2016 года. Это соседнее с Румынией государство, с населением более 3 млн. человек, сильно пострадавшее от конфликта в русскоязычном крае Приднестровье, недавно добилось значительных успехов в борьбе с коррупцией и бюрократией, а также в укреплении демократии и правового государства», — говорится в статье немецкого журналиста.

В то же время он признал, что «дальнейший прогресс по-прежнему необходим».

По словам Стабенова, не только Украина, но и Грузия, и Молдова рассчитывают на последовательное сближение с ЕС. Однако для остальных трех восточных партнеров присоединение к ЕС не стоит на повестке дня. Наоборот. Несмотря на то, что Армения заключила с ЕС новое Соглашение о партнерстве, оно, конечно же, не включает в себя Свободную торговлю, тем более что она, как и Беларусь, присоединилась к Евразийскому экономическому союзу, продвигаемому Россией.

«Это также соответствует цели, которую ЕС предложил посредством Восточного партнерства — заключить со своими соседями соглашения, адаптированные к потребностям. К ним также добавляется и помощь, предоставляемая в зависимости от полученного прогресса в деле демократизации или правового государства. Она предназначена для создания “пояса благосостояния” вокруг ЕС, как выразился Комиссар ЕС по политике добрососедства, австриец Йоханнес Хан до начала саммита», — отмечается в статье.