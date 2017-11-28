Был ли расстрел царской семьи ритуальным убийством?

Источник: РИА "Новости"

«У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. У значительной части церковной комиссии нет сомнений, что это убийство было ритуальным», — заявил епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов), которого называют «духовником Путина», на конференции по делу об убийстве Николая II и его семьи в 1918 году.

Конференция «Дело об убийстве Царской семьи: новые экспертизы и архивные материалы» была посвящена предварительным результатам экспертиз о подлинности царских останков, найденных в конце 20 века под Екатеринбургом.

Окончательное решение о том, признает ли церковь подлинность этих останков, должно быть принято Архиерейским собором, но когда именно будет принято это решение, еще не сказано.

Открывающийся в среду собор посетит и президент России Владимир Путин, заявил во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Следственный комитет, который сейчас проводит расследование «екатеринбургских останков», заявил, что проверит версию о ритуальности этого убийства. После этого председатель еврейских общин России Александр Борода заявил, что сожалеет о решении ведомства.

Борода отметил, что в 90-ые годы прокуратура «подтвердила бездоказательность» версии о ритуальном убийстве евреями царской семьи. «Вызывает сожаление, что его поднимают вновь, представляя клеветнический навет как достойную проверки версию», — добавил он.

Откуда взялась версия о ритуальном убийстве и почему она так важна для церкви?

О каком ритуале идет речь?

Последний русский император Николай II, его жена Александра Федоровна и пятеро детей были расстреляны в Екатеринбурге в 1918 году. Расстрелом руководил революционер Яков Юровский. Именно на его воспоминания и ссылается епископ Тихон, говоря о ритуальном убийстве семьи.

«То, что императора, пусть даже и отрекшегося, убивают таким образом, то, что жертвы были распределены по убийцам, о чем свидетельствует Юровский, и что многие хотели быть цареубийцами. Уже это говорит о том, что для многих это был особый ритуал», — сказал епископ.

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Версия о том, что убийство царской семьи было неким «ритуалом», появилась во время первого следствия, которое по приказу белогвардейцев проводили Николай Соколов и Михаил Дитерихс. Впервые она была озвучена в книге Дитерихса в 1925 году, рассказал Русской службе Би-би-си историк Анатолий Степанов, который уполномочен церковной комиссией публиковать разговоры с экспертами, исследующими подлинность «екатеринбургских останков».

«В пользу этой версии свидетельствуют некоторые факты. Прежде всего — это предположение генерала Дитерихса, что головы царственных страстотерпцев — всех или только государя, наследника и царицы — были отделены от тел и увезены в Москву в заспиртованных колбах Филиппом Голощекиным, координатором этого убийства. Об этом были только косвенные свидетельства», — рассказал Степанов.

Впрочем, до сих пор у историков нет однозначных подтверждений того, что головы действительно были отделены. Так, на конференции «Дело об убийстве Царской семьи» экс-глава архивных фондов ФСБ Василий Христофоров заявил, что «нет ни одного документа, ни одного косвенного указания участников этих событий об отсечении головы». По его словам, вряд ли головы отделили и после убийства: советские власти не использовали метод отсечения головы как «метод для собирания доказательств».

Причем тут евреи?

Есть две причины, по которым некоторые исследователи обстоятельств гибели семьи Николая II делают вывод о каббалистическом заговоре против монархии.

Первая — личности тех, кто руководил убийством. «Яков Юровский был этническим евреем, но был крещеным христианином-лютеранином. Филипп Голощекин был иудеем. Нет сведений о том, что он был крещен. Но в отношении других участников не по ведомству федерации еврейских общин этим заниматься», — говорит Степанов.

Источник: РИА "Новости"

Вторая — таинственные символы, найденные на стене подвала в доме, где была расстреляна царская семья. Знаки обнаружил следователь Соколов во время первого следствия. «Он писал, что это таинственные знаки рядом с какими-то цифрами. Он не смог их расшифровать», — рассказал Степанов.

После этого, в 1922 году, в эмиграции известный любитель востока и оккультизма Михаил Скарятин опубликовал брошюру, в которой предложил свою расшифровку надписи — «Здесь, по приказу тайных сил, Царь был принесен в жертву для разрушения России. О сем извещаются все народы».

«Скарятин назвал знаки на стене каббалистическими. Отсюда и появилась версия о каббалистах (приверженцах эзотерического иудейского течения)», — сообщил Степанов.

Кто поставит точку в споре?

Со стороны светских властей проверкой версии о ритуальном убийстве займется Следственный комитет. Для этого будет проведена психолого-историческая экспертиза с участием российских ученых, архивистов и представителей церкви, рассказала следователь Марина Молодцова, которая ведет дело об убийстве царской семьи.

Сколько будет длиться следствие, неясно: до сих пор СК не закончил экспертизы по исследованию подлинности «екатеринбургских останков». Проверка следственным комитетом версии о ритуале — часть большого расследования об останках.

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Историк Анатолий Степанов считает, что следствие должно рассмотреть все версии убийства царской семьи. «Ритуальная версия обсуждается, потому что не опровергнуты и не подтверждены эти факты», — сказал он.

Научный руководитель Государственного архива Сергей Мироненко, который принимал участие в расследовании дела об убийстве царской семьи, назвал версию о ритуальном убийстве «заведомо ложной». «Вы что верите, что евреи на крови младенцев мацу замешивают?» — сказал он.

Церковь уже исследовала этот вопрос 20 лет назад: Священный синод поручил богословской комиссии изучить предположения о ритуальном убийстве царской семьи, и ответ был получен отрицательный, рассказал Русской службе Би-би-си протодиакон Андрей Кураев.

«Сами церковные эксперты сказали, что нет никаких оснований предполагать такого рода страшные сюжеты. Я думаю, что сейчас документы не дают оснований для таких экзотических версий», — сообщил он.

Почему это важно церкви?

«Император, даже отрекшись, оставался безусловно фигурой символической, сакральной. Убийство царя и его семьи, ставящее последнюю точку в существовании ненавистной для новой власти трехсотлетней династии Романовых, было делом совершенно особым, несущим для многих ритуальное, символическое наполнение», — сказал епископ Тихон Шевкунов.

Вопрос о признании останков «болезненный для патриархии», говорит Кураев. По его словам, по вчерашней конференции становится понятно, что и патриах, и епископ Тихон считают останки подлинными, но встает вопрос о том, как «наименее безболезненно это убеждение сделать общецерковным».

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Вопрос о признании церковью останков был поднят еще 20 лет назад: в 1998 году после пяти лет экспертиз правительственная комиссия по изучению подлинности «екатеринбургских останков» заявила, что они подлинные. Останки Николая II и членов его семьи были захоронены в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.

РПЦ отказалась признавать «екатеринбургские останки» и заявила о возможной фальсификации результатов исследований. Патриарх Алексий II говорил, что РПЦ не признает останки из-за того, что представители церкви не были допущены до расследования дела. Могила царской семьи в Петропавловской крепости до сих пор не почитается православными, хотя император и его семья были признаны святыми еще в начале 2000-х годов.

Дело о подлинности останков царской семьи было возобновлено в 2015 году по просьбе Русской православной церкви. Делом занялся следственный комитет, также была создана церковная комиссия, куда вошел в том числе и епископ Тихон. В рамках нового расследования были эксгумированы тела Николая II и царицы Александры для установления подлинности других останков, найденных в 2007 году.

На конференции по «екатеринбургским» останкам патриарх Кирилл заявил, что обсуждал этот вопрос признания останков с президентом Путиным. «Я сформулировал наши условия. Весь процесс нужно повторить заново и с самого начала церковь не должна только наблюдать, она должна быть включена в него», — заявил патриарх.

«Тут явный конфликт между этой историей и трендом нынешнего понтификата объявлять патриаршую позицию непогрешимой», — считает Андрей Кураев.

По его словам, представители РПЦ не рассчитывают на то, что следственный комитет подтвердит версию о ритуальном убийстве царской семьи. «Это нужно все, чтобы сказать: мы слышим чаяния и недоумения нашего народа и поэтому защищаем ваши интересы и отвечаем на все вопросы», — сказал Кураев.

Анастасия Голубева.

Русская служба Би-би-си.