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21:38 (мск), источник: Sputnik.md

Переговоры в формате «5+2»: к чему пришли Кишинев и Тирасполь

КИШИНЕВ, 28 ноя — Sputnik. Очередной раунд официальных переговоров по приднестровскому урегулированию в формате «5+2» завершился во вторник в Вене.

Источник: Sputnik.md

В переговорах в формате «5+2» участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ — в качестве посредников, Евросоюз и США — как наблюдатели. Предыдущий раунд переговоров после двухлетнего перерыва прошел в июне 2016 года в Берлине и завершился подписанием протокола. Он касается, в частности, договоренностей по вопросам признания дипломов, выдаваемых в Приднестровье, использования автомобилей с номерными знаками региона, а также телекоммуникаций и связи, экологии, уголовных дел.

Главный итог нынешней встречи заключается в том, что участники переговоров по приднестровскому урегулированию рассчитывают реализовать все согласованные в Вене положения берлинского протокола в течение года.

Итоги встречи

По итогам встречи участники переговоров в формате «5+2» подписали протокол заседания Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

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В документе сказано, что участники заседания провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам, обозначенным в протоколе берлинской встречи в 2016 году, а также по другим актуальным вопросам переговорного процесса. В этом контексте участники встречи отметили достигнутый прогресс в диалоге между сторонами, в частности, подписанные договоренности по проставлению апостиля на документах об образовании, выдаваемых в Приднестровье, организации взаимодействия в области телекоммуникаций и электросвязи, обеспечению функционирования молдавских школ с обучением на основе латинской графики, использованию сельхозугодий в Дубоссарском районе, а также открытие моста через Днестр между селами Гура Быкулуй и Бычок.

«Стороны договорились приложить усилия для решения приоритетных вопросов переговорного процесса, зафиксированных в “Берлинском протоколе”. Стороны подтвердили готовность согласовать и подписать до конца февраля 2018 года договоренность о механизме участия транспортных средств из Приднестровья в международном автомобильном движении», — отмечено в тексте протокола.

Кроме того, достигнута договоренность реализовать в течение 2018 года практические результаты по тем пунктам «Берлинского протокола», которые еще не выполнены.

Протокол заседания Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию.

«Участники заседания высказались за ритмичную работу переговорного процесса на всех его уровнях», — сказано в тексте протокола.

На что нацелены Кишинев и Тирасполь?

В свою очередь вице-премьер Молдовы по реинтеграции Георгий Балан отметил на пресс-конференции во вторник, что реализация «Берлинского протокола» потребовала больше времени, чем ожидалось, но «стороны продолжали работать на различных уровнях и различных платформах диалога».

Поэтому, как подчеркнул чиновник, при поддержке партнеров сторонам удалось решить большую часть прописанных в протоколе вопросов.

«Не стоит нацеливаться только на какие-то периоды, в которые мы должны решать. Лучше нам нацеливаться на качественное решение этих вопросов», — отметил Балан.

Как отметил глава внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР Виталий Игнатьев, «есть решение в течение года прийти к практическим результатам по проблеме уголовных дел, по проблеме свободы передвижения и по необходимости выработки важнейшего гарантийного механизма имплементации решений, которые достигаются в ходе переговорного процесса».

По его словам, все позиции, которые до конца не согласованы в рамках «Берлинского протокола», сегодня в ходе заседания были не только актуализированы, но им «придана конкретная динамика с определением конкретных сроков».

Что думают в ОБСЕ?

Спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Вольф Дитрих Хайм прокомментировал состоявшиеся в Вене переговоры в формате «5+2».

«Рад сообщить, что нам удалось достичь соглашения по некоторым вопросам берлинского протокола», — сказал Хайм журналистам.

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