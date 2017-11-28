Молдова подпишет соглашения о свободной торговле с рядом новых стран

Источник: Noi.md

Это предусматривает подписанная ими совместная декларация о сотрудничестве.

Как сообщило Министерство экономики и инфраструктуры, документ подписали посол Молдовы в Швейцарии и Лихтенштейне Тудор Ульяновский и министры из названных стран-членов EFTA (European Free Trade Association), передает NOI.md.

Декларация является первым этапом начавшегося в Женеве процесса переговоров для подписания в ближайшем будущем соглашения о свободной торговле со Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном, которое создаст необходимые предпосылки для укрепления двусторонних экономических отношений, продвижения иностранных инвестиций на территории нашей страны, минимизации торговых барьеров и снижения тарифов на импорт и экспорт товаров в торговых отношениях с 4-мя государствами, не являющимися членами ЕС, но находящимися по соседству с ним.

Подписанная совместная декларация предусматривает создание Смешанного комитета, который учредит платформу для дискуссий и переговоров по вопросам торгово-экономического сотрудничества в различных областях, представляющих первостепенный интерес.

Первое заседание Смешанного комитета с участием делегаций из стран, входящих в Европейскую ассоциацию свободной торговли, состоится весной следующего года в Кишиневе. Тудор Ульяновский отметил важность подписанной со странами EFTA декларации о сотрудничестве в контексте усилий Молдовы по региональной экономической интеграции и диверсификации рынков сбыта, подтверждая, что наша страна продолжит продвигать европейские ценности и требования мировой торговой системы в процессе расширения сотрудничества с четырьмя европейскими странами.